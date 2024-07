Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, heeft uitgelegd waarom Max Verstappen het tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië zo lastig had tijdens de eerste stint. De Nederlander werd achter Lewis Hamilton en voor Lando Norris tweede in Silverstone.

Verstappen begon als vierde aan de Grand Prix, nadat hij tijdens de kwalificatie door drie Britten in Silverstone was verslagen. De start was niet slecht, maar daarna werd het snel minder. De Nederlander had het lastig op de mediums en zou zelfs achter de coureurs van Mercedes en McLaren terugvallen, terwijl zelfs Carlos Sainz nog in de buurt kwam voor P5. Vervolgens kwam de pitstop naar de intermediates toen het begon te regenen, een moment dat voor Red Bull en Verstappen de race veranderde.

Waché verklaart problemen Verstappen tijdens eerste stint

In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Waché dat er een specifiek probleem was wat ervoor zorgde dat Verstappen het zo moeilijk had tijdens de eerste stint. "We hadden in de eerste stint te weinig downforce aan de voorkant. Daardoor had Max last van graining en kon hij het tempo aan kop niet bijhouden. Bij de eerste stop hebben we dat gecorrigeerd, toen hadden we weer genoeg downforce."

Verstappen loopt in tijdens slotfase

Na deze eerste stint begon het inderdaad steeds beter te gaan. Red Bull bleek de overgang van mediums naar intermediates en vervolgens aan het einde weer van intermediates naar hards goed in te schatten, waardoor Verstappen dankzij een sterke stint op de hards uiteindelijk nog in de buurt kwam van Hamilton voor de zege. De Nederlander werd uiteindelijk tweede en liep de zege dus mis, maar Verstappen kon zijn voorsprong in het kampioenschap wel uitbreiden op Norris en vooral Charles Leclerc. De Monegask scoorde namelijk geen punten.

