Lewis Hamilton won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië door na een spectaculaire race met droge en natte omstandigheden Max Verstappen en Lando Norris net achter zich te houden. De internationale media zien in Hamilton en Mercedes nu definitief een nieuwe concurrent van Red Bull Racing en Verstappen.

Voor Hamilton was het zijn eerste zege in de koningsklasse sinds eind 2021, toen hij nog in duel was met Verstappen om zijn achtste titel in F1. Hier slaagde hij toen uiteindelijk niet in, iets wat bij Mercedes ook in 2024 niet gaat gebeuren. Volgend jaar zal de coureur actief zijn voor Ferrari, waardoor een droom voor hem uit gaat komen. Toch kwam er afgelopen weekend dus ook nog een andere droom uit door Verstappen en Norris op Silverstone te verslaan en voor het eerst in meer dan 900 dagen weer eens een Grand Prix te winnen. De internationale media reageren.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat van mening was dat Hamilton de 'auteur' was van een fantastische race waarin hij Verstappen net van zich af kon houden. "De race was een beetje gek, beginnend in het droog, toen in het nat en uiteindelijk in het droog. Het leek erop dat het een race zou worden tussen Mercedes en McLaren, maar aan het eind dook de gebruikelijke Verstappen weer op, waardoor Hamilton zijn fans een beetje huiverden. Lewis was de auteur van een intelligente race, waarin zijn ervaring een beslissende rol speelde. Het was jammer dat George Russell niet meedeed. De Brit werd verraden door een technisch probleem met het koelsysteem en moest opgeven."

The Guardian

Bij het Britse The Guardian lag de focus logischerwijs vooral op Hamilton, die voor het eerst sinds eind 2021 weer eens een race won. "De overwinning liet lang op zich wachten, maar toen Lewis Hamilton de Britse Grand Prix won, was het duidelijk wat het betekende voor hem en het thuispubliek op Silverstone dat hem over de streep brulde. Dit was sport als emotie in het groot, het perfecte toneel voor het perfecte drama, een intens, aangrijpend stuk theater dat de hoofdrolspeler voor het eerst in zijn carrière in tranen achterliet. Hamilton heeft meer dan twee jaar niet gewonnen, zijn laatste tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021, 945 dagen geleden dus. Zo'n lange droogte, inclusief het op controversiële wijze ontzeggen van zijn achtste titel aan het eind van dat jaar."

Auto, Motor und Sport

Auto, Motor und Sport stelde dat de race in Silverstone voor veel vermaak zorgde en het tevens een waarschuwing was voor Verstappen en Red Bull: Mercedes doet weer mee. "Silverstone bood dit jaar een echte thriller. Uiteindelijk zegevierde Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zijn klasse en vierde zijn 104de overwinning uit zijn Formule 1-carrière. De Mercedes-coureur degradeerde Max Verstappen en Lando Norris naar de tweede en derde plaats. Hamilton kon zijn tranen op de radio niet bedwingen na zijn eerste succes sinds Saoedi-Arabië in 2021: "Hartelijk bedankt jongens. Ik hou van jullie!" De Engelsman nam de Union Jack mee in de run-off ronde en de toeschouwers vierden met hem zijn negende overwinning op Silverstone. Na het succes van George Russell in Spielberg was het de tweede overwinning op rij voor Mercedes."

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports F1, dat vooral blij was dat de reeks aan races zonder zege voor Hamilton ten einde is gekomen. "De zevenvoudig wereldkampioen had sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021 geen race meer gewonnen en heeft er nu voor gezorgd dat zijn laatste seizoen bij Mercedes, voordat hij volgend jaar naar Ferrari gaat, wordt gekenmerkt door een overwinning. Met zijn 104e Grand Prix-overwinning in Hamilton's carrière werd hij de eerste Formule 1-coureur die dezelfde race negen keer won en breidde hij een record uit dat hij eerder deelde met Michael Schumacher. Hij breidde ook het recordaantal podiumplaatsen in dezelfde race uit tot 12."

