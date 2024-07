Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zorgen de 'onhoudbare' prestaties van Sergio Pérez er alleen maar voor dat de druk zowel van buitenaf als binnen Red Bull wordt opgevoerd.

In gesprek met RacingNews365 zegt Horner dat de test van Liam Lawson, die afgelopen weekend geopenbaard werd, niet veel zegt over de toekomst van zowel Lawson als Pérez. "Ik rijd donderdag ook een rondje op Silverstone in de RB8, dus je weet maar nooit", zo grapt de Brit. "In alle ernst: de Liam [Lawson]-test is een aerorun die al een paar maanden gepland staat, maar natuurlijk staat Checo [Pérez] onder druk, dat is normaal in de Formule 1. Elke coureur is anders, sommige coureurs hebben een arm om zich heen nodig."

Welke aanpak heeft Pérez nodig tijdens moeilijke fase?

Volgens Horner weet Pérez zelf ook dat hij door zijn prestaties onder druk staat, maar elke coureur heeft van een teambaas een andere aanpak nodig. "Elke coureur is anders, sommige coureurs hebben een arm om de schouder nodig, anderen een schop onder hun kont, het verschilt van week tot week. Als je te weinig presteert, neemt de druk alleen maar toe en daar is hij zich van bewust, dat weet hij en dit weekend is er niet echt iets naar zijn zin gegaan."

Horner zag Red Bull gok nemen met strategie Pérez

Pérez, die vanuit de pitstraat begon op de hards, ging al vrij vroeg naar de intermediates. Te vroeg, zo bleek. Horner erkent dat Red Bull een gokje waagde met de Mexicaan. "We namen een gok in de race. Hij startte op een harde band en maakte al vroeg in de race behoorlijke progressie. Toen het begon te regenen was hij P15/P16. Op dat moment gooi je de dobbelstenen een beetje zoals [Ferrari] deed met Charles Leclerc, hij ging door naar de tussenstand en als de regen zou zijn opgekomen, lijkt hij een held. Dat gebeurde niet, dus dat doe je niet en toen had hij een extra stop, maar het tijdverlies van een interland op een opdrogende baan is [groot], hij verloor veel tijd."

Horner erkent echter dat de vorm van Pérez niet vol te houden is wil hij zijn stoeltje behouden. "Hij weet dat het onhoudbaar is om geen punten te scoren, we moeten punten scoren met die auto en hij kent zijn rol en zijn doelen. Niemand wil er zo graag uit als Checo om zijn vorm terug te vinden. Het is frustrerend als beide auto's collectief niet presteren en het was frustrerend om Checo in Q1 te verliezen. Hij miste VT1 omdat Isack Hadjar reed, had een fatsoenlijke VT2 en we vonden dat hij rond de top zes [op de grid] had moeten staan en om die auto dan te verliezen in Q1 was erg frustrerend."