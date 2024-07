Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft zich lopen verbazen over het gedrag van de banden tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens de Brit was er geen pijl op trekken wat de banden van Max Verstappen zouden doen.

Bij Viaplay blikt Horner terug op de race van Verstappen. De Nederlander werd tweede achter Lewis Hamilton, maar liep wel uit in het kampioenschap. Vanwege de regen moesten zowel de pitmuur als de coureurs op het juiste moment beslissen naar welke band ze gingen. Volgens Horner gaat dit in samenwerking met Verstappen. "Verstappen voelt natuurlijk wel hoe de baan erbij ligt, maar de pitmuur heeft meer informatie dan hij. Hij deelt de informatie en dan maken we de beslissing op het juiste moment en op de juiste manier. Dat hebben we vandaag met hem goed gedaan."

Horner verrast over gedrag banden tijdens F1 GP Silverstone

Volgens Horner was het tijdens de race moeilijk te peilen hoe de banden zouden reageren. Red Bull kon eigenlijk niet voorspellen tot welke rondje de banden het vol zouden houden en welke band het beste was. "Het is heel raar. Soms was het Mercedes, dan was het weer McLaren [snelste auto]. Op sommige momenten zijn deze banden zo gevoelig voor de temperatuur dat je op het ene moment de snelste auto op de baan bent en op het andere moment ben je de langzaamste. Het kwam meer in balans gedurende de race, maar het was heel apart."

Horner ziet Mercedes steeds beter worden

Voor het tweede weekend op rij heeft Mercedes nu een overwinning geboekt. George Russell won natuurlijk al in Oostenrijk. Volgens Horner zit Mercedes er nu serieus bij en heeft Red Bull er naast McLaren nog een concurrent bij. "Het gaat spannend blijven. In koelere omstandigheden is de Mercedes altijd al goed geweest. Gefeliciteerd aan Lewis [Hamilton] die na al die jaren weer een race wint tijdens de Britse Grand Prix. "

