Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede positie in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur legt na de race op Silverstone in wisselvallige omstandigheden uit dat dit het maximale was.

Verstappen ving de wedstrijd aan vanaf de vierde plek en won direct een positie door Lando Norris in te halen. Echter, net voordat de regen arriveerde, waren de mediums van de Limburger op en werd hij niet alleen door Norris maar ook door Oscar Piastri voorbijgestoken. De McLarens gingen vervolgens het gevecht aan met de Mercedessen en namen de leiding over, maar door een verkeerde bandenstrategie vielen de papaya-kleurige bolides weer terug. Lewis Hamilton kwam op P1 terecht en zegevierde voor zijn thuispubliek. Verstappen reed in de slotfase op de harde in plaats van de zachte band en had daardoor aan het eind beter rubber over om Norris terug te pakken. Hij eindigde als tweede en loopt drie puntjes uit op Norris in het kampioenschap.

Ging voor geen meter

"Het ging voor geen meter op de mediums," begon Verstappen bij Viaplay, terugblikkend op de eerste stint. "De voorbanden werden meteen veel te warm en ik had gewoon geen grip in de langzame bochten, ik kon niet meer aanvallen in de snelle bochten, dus vandaar dat ik helemaal terugzakte. Op het begin zag het eruit alsof het plek vijf of zes zou worden. Dat is natuurlijk niet wat je wilt." De strategie was de sleutel tot een indrukwekkende tweede finishpositie voor de Limburger.

Niet beter kunnen doen

"Ik riep: 'Nu moeten we naar inters', dus dat was goed," vervolgde de Red Bull-coureur die zijn leiding in de puntenstand opnieuw heeft kunnen uitbreiden. "Maar ook toen waren we gewoon te langzaam. De banden werden weer te warm. Uiteindelijk hebben we weer de juiste call gemaakt om van die inters naar de slicks te gaan. We hadden het gewoon niet beter kunnen doen. Die harde band eronder, dat was voor mij heel goed. Als ik op de softs had gestaan, dan was ik denk ik verder teruggevallen. Met een te langzame auto uiteindelijk tweede worden door als team de juiste beslissingen te nemen... Dat is het maximale, maar natuurlijk niet wat ik wil." Hij laat duidelijk weten aan zijn team dat upgrades voor de RB20 nodig zijn om weer consistent vooraan te kunnen rijden.

