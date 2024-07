Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft Max Verstappen misschien 'wel even nagedacht' over zijn toekomst en Mercedes toen hij tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië achter uiteindelijk winnaar Lewis Hamilton reed.

In gesprek met Sky Sports zegt Wolff dat hij steeds meer begint te geloven in het feit dat Mercedes consistent mee kan doen met McLaren en Red Bull, en dan voornamelijk Verstappen, voorin. "Ik ben een man van de kansberekening. Ik heb altijd in het zakenwereldje gezeten, en ik denk niet dat we nu over het wereldkampioenschap na kunnen denken. In de Formule 1 is het echter mogelijk dat, als je met twee auto's pusht, dat je de kansen en logica kan verslaan."

Wolff hoopt dat Verstappen meekijkt

Wolff stelde eerder dit seizoen dat de auto van Mercedes sneller moet worden om een kans te maken bij Verstappen de komende jaren. Volgens Wolff weet Verstappen nu, nu hij heeft moeten toekijken hoe Mercedes twee races op rij won, hoe snel de W15 van Mercedes is gewonnen. "Max ziet nu hoe Mercedes het doet, maar ik weet niet wat hij ervan dacht. Hij heeft nu de achterkant van de Mercedes gezien, en misschien dacht hij ook nog zo'n twintig ronden na over Mercedes."

Mercedes en Wolff hebben nu meerdere opties

Naast Verstappen heeft Wolff meerdere opties voor het stoeltje van volgend jaar om Hamilton te vervangen. "We bevinden ons in een situatie waarin we ook Kimi [Antonelli] nog in de wachtkamer hebben. Hij deed het dit weekend geweldig. Het is geweldig dat we meerdere opties hebben." Wanneer deze keuze gemaakt gaat worden, daar wil Wolff duidelijk nog niks over kwijt.

