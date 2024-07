Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Na de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië heeft Max Verstappen wederom toegeslagen in het kampioenschap bij de coureurs, terwijl Mercedes en McLaren bij de constructeurs dankzij Lando Norris, Oscar Piastri en winnaar Lewis Hamilton een grote slag hebben geslagen.

Verstappen won de Grand Prix in Silverstone niet, want de Nederlander moest Hamilton in eigen huis voor zich laten. Norris kon hij nog wel verslaan, terwijl Piastri en Carlos Sainz de top vijf af zouden maken. Zeker McLaren en Mercedes maakten tijdens de race indruk, terwijl Verstappen gedurende de race steeds sneller werd. Voor Sergio Pérez, George Russell en Charles Leclerc was het een weekend zonder punten.

Stand coureurs na GP Groot-Brittannië

Bij de coureurs is Verstappen drie punten uitgelopen op Norris en achttien punten op Charles Leclerc, die buiten de punten eindigde. Ook Pérez en George Russell scoorden geen punten, waardoor het een goed weekend was voor Carlos Sainz, maar vooral voor Hamilton. Alexander Albon heeft met twee punten zijn totaal verdubbeld naar vier punten.

Stand constructeurs na GP Groot-Brittannië

McLaren en Mercedes scoorden als enige teams meer dan twintig punten dit weekend en zijn ingelopen op Red Bull (18 punten) en Ferrari (11 punten). Aston Martin en Haas scoren ook veel punten, terwijl het een puntloos weekend was voor Alpine en Kick Sauber.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 373 punten 2. Ferrari 302 punten 3. McLaren 295 punten 4. Mercedes 221 punten 5. Aston Martin 68 punten 6. RB 31 punten 7. Haas 27 punten 8. Alpine 9 punten 9. Williams 4 punten 10. Kick Sauber 0 punten

