Oliver Bearman (19) gaat volgend jaar beginnen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat de Brit een contract heeft getekend bij het team van Haas, waar hij de opvolger wordt van Nico Hülkenberg, die de overstap maakt naar Sauber-Audi. Bearman hoopt Haas als een springplank te kunnen gebruiken richting Ferrari.

Bearman heeft nog een lange weg te gaan, maar de jonge coureur wordt gezien als een ruwe diamant nadat hij in Djedda succesvol Carlos Sainz wist te vervangen bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Bearman hield zich uitstekend staande in een compleet nieuwe omgeving, in een compleet nieuwe auto en op een compleet nieuwe baan. Vanaf dat moment begonnen diverse Formule 1-teams aan hem te trekken, maar het was Ferrari dat de grootste vinger in de pap had. Bearman is sinds oktober 2021 immers lid van de Ferrari Driver Academy in Maranello - en dus kon de Italiaanse renstal de gewenste richting bepalen. De keuze viel uiteindelijk op Haas, een partnerteam van Ferrari. Bearman volgt daar vanaf 2025 Hülkenberg op, die vertrekt richting Sauber-Audi.

Kan Bearman traject Leclerc volgen?

In de Formule 2, waar Bearman momenteel actief is, wil het nog niet erg vlotten, maar de Brit weet gelukkig al dat hij het volgend jaar op een niveau hoger mag proberen. En als het aan Bearman ligt, blijft het daar niet bij. Het talent wil alles op alles zetten om uiteindelijk 'terug te mogen keren' bij Ferrari, het team waar hij met succes Sainz verving in Djedda. Als lid van het opleidingsprogramma van Ferrari hoopt Bearman dat hij eenzelfde soort traject kan afleggen als Charles Leclerc, die als Ferrari-junior in mocht stappen bij Sauber, om vervolgens door te stromen naar het iconische team met de welbekende rode kleuren. Bearman hoopt hetzelfde te kunnen doen, al lijken de stoeltjes bij Ferrari in ieder geval voor de komende twee seizoenen vergeven.

Kan Bearman afzwaaiende Hamilton opvolgen?

Hamilton tekende begin dit jaar een tweejarig contract bij Ferrari, wat betekent dat hij in 2025 én 2026 aan de zijde van Leclerc zal rijden. Daarna is echter niets zeker. De kans is zeer reëel dat Hamilton daarna met pensioen gaat en dat zou de deur kunnen openen voor Bearman, die na zijn periode bij Haas maar wat graag zou willen overstappen naar Ferrari. "Ik hoop het, het zou een droom zijn", zo wordt hij geciteerd door FormulaPassion. "Het ligt echter niet alleen in mijn handen, het enige wat ik kan doen is mijn stinkende best doen."

