Volgend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma op de Hungaroring in Mogyoród, maar het belooft een loodzware opgave te worden voor de F1-coureurs in het Centraal-Europese land. Momenteel wordt code rood afgegeven in de regio van Boedapest en deze waarschuwing zal ook tijdens het raceweekend aanhouden. Niet vanwege regen of onweer, maar vanwege extreme hitte.

Wie zoekt naar het weerbericht in de omgeving van Boedapest, zal zien dat er op meerdere plekken een 'code rood voor extreem hoge temperaturen' wordt afgegeven. Het meteorologisch servicestation van Hongarije waarschuwt dat mensen rekening moeten houden met temperaturen van soms wel boven de 35 graden Celsius. Ook als het Formule 1-circus deze week arriveert, zal het nog bloedheet zijn. De Hungaroring ligt vlakbij Boedapest, in het plaatsje Mogyoród - en daar zullen de broeiende temperaturen nog enige tijd aanhouden, zo laat onder meer AccuWeather.com ons zien. Ondanks de uitdagende temperaturen, is er op zondag nog wel een redelijke kans op regen. 'Merendeel van de dag bewolkt en warm; in de middag hier en daar een onweersbui', zo valt te lezen.

Fans moeten oppassen in brandende Hongaarse zon

Nederlandse Formule 1-fans reizen ieder jaar weer in groten getale af naar Hongarije om daar - met name - Max Verstappen aan te moedigen. De kleur oranje is op de Hungaroring vaak in de meerderheid en dat is natuurlijk fantastisch, maar de fans moeten volgend weekend wel oppassen dat ze vanwege de hitte niet bezwijken onder het feestgedruis. Het is verstandig om veel water te drinken en het alcoholgebruik te beperken. Naast het gevaar van uitdroging, moeten fans ook waken voor verbranding en een zonnesteek. Langdurige blootstelling aan de Hongaarse zon, zeker tijdens de heetste momenten van de dag, kan erg gevaarlijk zijn. Naast water en zonnebrandcrème, kan het raadzaam zijn een paraplu en/of een pet mee te nemen om jezelf te beschermen.

Bloedheet op Hungaroring, mogelijk bui op zondag

Donderdag, wanneer de persmomenten op het programma staan, is het 36 graden Celsius op de Hungaroring. In de nacht koelt het af naar 21 graden Celsius en wanneer de vrijdag vervolgens aanbreekt, stijgt het kwik weer naar wederom 36 graden Celsius. De Formule 1-coureurs zullen tijdens de vrije trainingen niet alleen gaan wennen aan de baan en de auto, maar ook aan de extreme hitte. Het koelt immers nauwelijks af richting zaterdag, de dag van de kwalificatie. Op zaterdag wordt er momenteel 34 graden Celsius voorspelt en veel zon. Ook zondag is de verwachting dat het 34 graden wordt, al is er dan in de middag wel kans op neerslag. Momenteel wordt die kans op 38 procent geschat.

CODE ROOD de komende tijd in Mogyoród, Hongarije. Het is er bloedheet, ook gedurende het raceweekend, dat van 19 t/m 21 juli op het programma staat. 🥵🚨#HungarianGP #Mogyorod #weerbericht #F1 pic.twitter.com/6DRkt6N5Oy — GPFans NL (@GPFansNL) July 13, 2024

