Christian Horner en Toto Wolff zullen nooit elkaars beste vrienden worden. Nadat eerstgenoemde recentelijk zijn zorgen uitte over het nieuwe motorreglement voor 2026, reageerde Wolff daarop door te suggereren dat Red Bull gewoon angstig is. Deze opmerkingen schieten Horner in het verkeerde keelgat. "Typisch Toto om dat te denken".

In 2026 zal het nieuwe motorreglement worden geïntroduceerd in de Formule 1 en deze brengt een hoop veranderingen met zich mee. Zo zal een groter gedeelte van het vermogen van de auto's gegenereerd moeten worden door de batterij, in plaats van door de verbrandingsmotor. De Formule 1 mikt op een 50/50-verhouding tussen de motor en het elektrische gedeelte. Horner vindt dit een groot risico, omdat er mogelijk onvoldoende vermogen opgewekt kan worden om een ronde voluit te gaan. Hij vreest hierdoor voor "Frankenstein"-auto's, zo zei hij. De Red Bull-teambaas ziet liever dat de krachtbron ook in 2026 nog lichtelijk de overhand krijgt op het elektrische gedeelte. Wolff vindt dit op zijn beurt weer onzin.

Beschuldiging is "typisch Toto" zo oordeelt Horner

Volgens Wolff wil Red Bull het nieuwe motorreglement aanpassen omdat hun motorprogramma (Red Bull Powertrains, red.) niet op schema loopt om het maximale uit de nieuwe reglementen te halen. Hij noemde Red Bull "angstig" en stelde dat zij de regels willen veranderen uit eigen belang. Als Horner geconfronteerd wordt met de opmerkingen van Wolff, fronst hij zijn wenkbrauwen. "Het is typisch Toto om dat te denken", zo wordt de Red Bull-teambaas geciteerd door Motorsport.com. Volgens de Brit heeft hij juist het beste voor met de sport, terwijl Wolff alleen maar bezig is het beste voor zijn eigen team te realiseren.

Wolff alleen maar gericht op eigen presteren

"Hij (Wolff, red.) is alleen maar gericht op zijn eigen presteren, waar ik het beste voor de sport voor ogen heb", zo countert Horner de suggestie van zijn rivaal. "Het is nog veel te vroeg om te bepalen wie een competitieve motor heeft voor 2026. Het belangrijkste voor mij is dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om met de FIA en de commerciële rechtenhouders een goed product neer te zetten. Als dat niet lukt, hebben we gefaald."

