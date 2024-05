Kevin Magnussen zette aan het begin van de Grand Prix van Monaco de boel op stelten met een flinke crash met Sergio Pérez en Nico Hülkenberg. Opvallend genoeg volgde er geen straf. Allard Kalff heeft het wel een beetje gehad met het soms wat warrige regelboekje en opteert voor een bijzondere oplossing.

De Grand Prix van Monaco was wellicht niet het allergrootste spektakelstuk dat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, al was er in de eerste ronde van de race wel een behoorlijk gevaarlijke klapper die we zagen. Bij de crash in de eerste ronde zagen we Magnussen de Red Bull van Pérez raken, waardoor uiteindelijk hijzelf, de Mexicaan en teammaat Hülkenberg geëlimineerd werden. De wedstrijdleiding bekeek het moment, maar kwam opmerkelijk genoeg al vrij snel tot de conclusie dat er geen straf nodig was voor de Deen. Dit terwijl er door zijn toedoen drie coureurs hun Waterloo vonden nog voor de race echt onderweg was.

Geen regels

Het kwam de FIA op het nodige commentaar te staan en niet voor het eerst in de geschiedenis is er bij veel fans en coureurs de nodige verwarring over de wirwar aan regels in de sport. Volgens Kalff is de maat langzaam maar zeker wel een beetje vol. Tijdens de Formule 1 Paddockpraat-podcast komt de analist met een wel heel bijzondere oplossing om de sport beter te maken: "Eigenlijk zou je gewoon al die straffen weg moeten doen. Allemaal! Dan lossen ze het namelijk vanzelf wel op. Gewoon geen. Ik zal het jou zeggen, geen regels."

Vanzelf doormidden gereden

De journalist haalt vervolgens in gesprek met zijn tafelgenoten het voorbeeld van Magnussen aan. Volgens Kalff komen coureurs als de Deen vanzelf op hun straf te staan door toedoen van andere coureurs als er geen regels vanuit de FIA in gebruik zijn. "Dan heb je iemand als Magnussen, die de hele boel tegenhoudt. Die wordt vanzelf een keer dwars doormidden gereden. Dan stappen ze uit en vraagt hij: 'Waarom deed je dat nou?' Ja, omdat jij zo'n lul bent. Nu was het genoeg geweest, nu het het klaar."

