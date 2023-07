Jeen Grievink

Red Bull Racing wist tot dusver alle races van het 2023-seizoen te winnen. Max Verstappen zette zeven overwinningen op zijn naam; Sergio Pérez de overige twee. Niemand lijkt de Oostenrijkse brigade te kunnen stoppen en teambaas Christian Horner erkent dat Red Bull op een extreem hoog niveau zit momenteel.

Er staat geen maat op Red Bull dit seizoen. Het team uit Milton Keynes is de concurrentie ver voorbij en wint momenteel alles wat er te winnen valt. Volgens Horner is deze periode de meest dominante die Red Bull in zijn historie heeft gekend. "Ik denk dat we op het hoogste niveau opereren dat dit team in onze 19-jarige geschiedenis heeft gezien, het is een vredige tijd voor het team", zo vertelt hij in gesprek met The Guardian. "Dit is onze beste reeks resultaten in het seizoen sinds Sebastian Vettel in 2023; we hebben negen races op rij in een seizoen gewonnen."

Red Bull Racing "met vertrouwen" naar Silverstone

Iedereen bij Red Bull Racing hoopt dat ze deze zegereeks nog even kunnen verlengen, te beginnen aankomend weekend in Silverstone. "Natuurlijk gaan we met vertrouwen naar Silverstone, maar we zijn ons er ook terdege van bewust dat je heel gemakkelijk de bal kunt laten vallen en soms zijn er variabelen die je niet onder controle hebt. Wat indrukwekkend was in Oostenrijk, was dat we onder alle omstandigheden er bovenop hebben gezeten en een zeer goede Grand Prix hebben neergezet", aldus Horner.

Verstappen en Red Bull domineren kampioenschappen

Na negen wedstrijden, staat Verstappen op een duizelingwekkende 229 punten in het kampioenschap. Pérez volgt op gepaste afstand op de tweede plaats met 148 punten. Enorme aantallen, zeker als je het vergelijkt met wat de concurrentie heeft binnengesprokkeld. Alleen Fernando Alonso komt met 131 punten nog enigszins in de buurt van Pérez. Daarachter volgen Lewis Hamilton (106 punten), Carlos Sainz (82 punten), Charles Leclerc (72 punten) en George Russell (72 punten). Ook in het constructeurskampioenschap is er geen houden aan. Daar gaat Red Bull met een gigantische voorsprong aan kop. Met 377 punten staan de Oostenrijkers ver voor op nummer twee Mercedes, dat 178 punten heeft verzameld.

