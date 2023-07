Jeen Grievink

Het Formule 1-team van Mercedes boekte - met een zevende en achtste positie - een uiterst teleurstellend resultaat tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Er was weer wat hoop sinds de W14 werd uitgerust met een nieuw updatepakket, maar dit optimisme is nu even helemaal verdwenen.

Het gehele weekend kwam Mercedes er niet aan te pas in Spielberg. De Oostenrijkse renstal kreeg onvoldoende tempo in de W14 en dit resulteerde uiteindelijk in een matige zevende en achtste eindpositie. Een enorme domper, want nadat Mercedes het roer omgooide in Monaco, leek het een stuk beter te gaan met de Duitse renstal. In Spanje behaalde het team een dubbel podium en in Canada wist Lewis Hamilton de derde plek op te eisen. In Oostenrijk werd men echter weer met beide benen op de grond gezet. Wolff zegt "geen flauw idee" te hebben waarom Mercedes niet competitief was op de Red Bull Ring.

Geen tempo bij Mercedes in Oostenrijk

Het feit dat Mercedes in Oostenrijk weer door het ijs zakte, zorgt bij Wolff voor de nodige frustratie. Hij dacht dat zijn team de ergste crisis achter de rug zou hebben. "De auto had vandaag geen tempo", zo vertelde hij na afloop van de Grand Prix aan de media. "Het was een pijnlijke dag zou ik zeggen, want we hadden zo'n goede opwaartse trend, dus deze is moeilijk te incasseren." Wat er precies misging bij zijn team, weet Wolff niet. "Er was geen tempo, geen flauw idee waarom", zo concludeert hij.

Geen grip in de bochten

Hamilton kreeg na afloop van de race de vraag of hij problemen had met de W14. Volgens de Brit was dit niet het geval en dat beaamt nu ook Wolff. Hij voegde daaraan toe: "Ik denk dat op het moment dat je met de banden door de bochten snijdt, je geen grip meer hebt - en dat is wat er gebeurde."