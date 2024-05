Daar waar de FIA in eerste instantie het groene licht had gegeven aan Michael Andretti om te starten in de Formule 1, komt de internationale autobond daar bij Reuters op terug. Zo schaart de FIA zich achter de FOM en stelt het orgaan dat Andretti beter een team kan kopen in plaats van als nieuwe deelnemer toe te treden.

Het mag geen geheim zijn dat Andretti al een tijdje probeert om de Formule 1 in te komen. Daarvoor kreeg het in oktober 2023 dus het groene licht van de FIA, maar de FOM en de daarbij behorende tien teams waren huiverig. De ongemakkelijke situatie deed zich voor waarbij de FOM een duidelijke 'nee' gaf en de FIA het Amerikaanse team met open armen wilde ontvangen.

Sommige teams hebben opfrisbeurt nodig

FIA-president Mohammed Ben Sulayem draait de beslissing om Andretti namens de FIA toe te laten, in Monaco terug. De president steunt de komst van het Amerikaanse team nog wel, maar adviseert nu om een team te kopen, in plaats van als nieuwe deelnemer toe te treden. "Ik zou ze adviseren om een ander team te kopen, niet om als elfde team te komen. Ik denk dat sommige teams een opfrisbeurt nodig hebben. Wat is beter? Elf teams om het goed te maken of tien teams die competitief zijn?", zo vertelt Ben Sulayem.

Kwaliteit tot kwantiteit

Het sentiment is dus verschoven en de voorzitter van de autobond verkiest inmiddels liever kwaliteit boven kwantiteit. "Ik vind nog steeds dat we meer teams moeten hebben, maar niet zomaar teams. De juiste teams. Het gaat niet om aantallen, maar om kwaliteit." Zonder namen te noemen legt de voorzitter uit dat er een aantal teams zijn die aan het worstelen zijn. Daarnaast hoopt hij wel op een toetreding van een groot Amerikaans merk. "Het gaat erom dat je het juiste team hebt, en dat je geen enkele kans laat lopen als iemand als GM (General Motors) met een PU (krachtbron) naar de Formule 1 te halen. Stel je de impact eens voor. We hebben drie races in Amerika. We hebben zo'n enorme schare fans. Maar we hebben geen echt (Amerikaans) team. Ik ben zo blij dat Ford erbij is (met Red Bull vanaf 2026), maar stel je voor dat je GM hebt en stel je voor dat je Amerikaanse coureurs hebt", aldus de president van de FIA.

