Volgens Carlos Sainz is de druk aan het toenemen op Red Bull Racing. Als bewijs daarvan wijst de Spanjaard naar de fouten in Monaco, waarin het Oostenrijkse team misschien wel haar slechtste weekend sinds tijden heeft doorgemaakt.

Sinds 2022, waarin Red Bull Racing haar dominante periode begon, heeft het Oostenrijkse team een spreekwoordelijk doelwit op de rug. De teams konden de afgelopen jaren niet echt dicht bij komen en dat had te maken met het ontwerp van de RB20 en haar voorgangers. De kaarten lijken echter in 2024 anders te zijn geschud en dit seizoen lijkt Ferrari, maar met name McLaren een echte uitdaging te gaan worden. Sainz ziet bij RaceFans de druk toenemen op het team uit Milton Keynes.

Fouten

Hoewel Sainz niet gelooft dat de dominantie van Red Bull Racing verdwenen is, gelooft hij er wel in dat de druk inmiddels voelbaar is binnen het team. "Mijn gezond verstand vertelt me ​​dat Red Bull op normale circuits nog steeds favoriet zou moeten zijn. Dominantie, zoals we zagen, hopelijk niet. Maar favorieten, ja", zo verwacht de Spanjaard nog geen directe veranderingen aan de kop van het veld.

Marges worden kleiner

Desalniettemin verwacht Sainz wel dat er vaker dit seizoen gevochten gaat worden om de zeges. "Dan wordt het een heel spannend gevecht, zowel met McLaren als met ons. Ik denk dat we alle drie op een vergelijkbaar niveau zitten. Onze laatste referentie van een normaal circuit zijn Imola en Miami en als ik die twee circuits zie, lijken we een halve tiende achter McLaren te staan ​​en misschien een tiende of twee achter Red Bull."

Fouten in kwalificatie

Monaco is wel vaker een typisch circuit voor Ferrari en dus gebruikt Sainz dat niet als absolute graadmeter. Tegelijkertijd zag hij wel ongebruikelijke fouten. "Omdat we binnen 24 punten van de Red Bull bij de constructeurs zitten, zie je dat toen je ze gisteren onder druk zette, Max een fout maakte in run twee van Q3, en 'Checo' uitviel in Q1. We moeten er allemaal zijn om te laten zien dat deze dingen ook met Red Bull kunnen gebeuren. En [zaterdag] is daar het beste voorbeeld van."

