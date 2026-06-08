Remleverancier Ferrari dient Leclerc van repliek: "Geen voorbarige conclussies trekken"
Remleverancier Ferrari dient Leclerc van repliek: "Geen voorbarige conclussies trekken"
Brembo heeft stevig gereageerd op de forse kritiek van Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van Monaco. De 28-jarige Monegask schreef zijn uitvalbeurt voor eigen publiek volledig toe aan falende remmen, maar de vaste remleverancier van Ferrari stelt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Dat laat het bedrijf weten in een officiële verklaring.
De huidige nummer vier in het wereldkampioenschap kende een dramatisch slot van zijn thuisrace. Terwijl de coureur van de Scuderia lange tijd zicht had op een podiumplaats, klapte hij met nog iets meer dan tien ronden te gaan in de muur bij de laatste bocht. De crash van de SF-26-bestuurder stond in schril contrast met de prestatie van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die in het vorstendom als tweede over de streep kwam.
Drie van de vier remmen stuk
Leclerc stak zijn frustratie na de onfortuinlijke race niet onder stoelen of banken. "Het is gewoon niet acceptabel", fulmineerde de Ferrari-rijder na afloop. "De problemen die ik met mijn remmen heb gehad... er was geen beginnen aan", stelde hij. Volgens de coureur ontstond het defect vlak voor een herstart. "Het probleem begon achter de safety car; drie van mijn vier remmen hielden er ineens mee op. Ik kreeg ze niet meer aan de praat, niets werkte meer. Het enige wat ik kon doen, was niet remmen voor de laatste bocht, maar dan was ik in bocht één gecrasht. Een heel rondje rijden was simpelweg onmogelijk", aldus de thuisheld.
Brembo wijst naar telemetrie
De fabrikant, die dit seizoen alle elf teams op de grid van remmen voorziet, reageerde verrast op de harde woorden. "De Brembo Group is zeer verrast door de uitspraken van Charles Leclerc na de GP van Monaco", liet de toeleverancier weten. Het bedrijf benadrukt dat de exacte oorzaak nog onbekend is en waarschuwt voor voorbarige conclusies. "In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om de telemetrie samen met de technici van het team te onderzoeken om de oorzaak van het incident nauwkeurig vast te stellen", luidt het verweer. Daarnaast verdedigde de partner de eigen reputatie binnen de sport. "Brembo geldt tegenwoordig als een maatstaf in de Formule 1 en onze remtechnologieën zijn op elke auto aanwezig", voegde het merk daaraan toe.
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