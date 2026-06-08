close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc

Remleverancier Ferrari dient Leclerc van repliek: "Geen voorbarige conclussies trekken"

Charles Leclerc — Foto: © IMAGO

Remleverancier Ferrari dient Leclerc van repliek: "Geen voorbarige conclussies trekken"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Brembo heeft stevig gereageerd op de forse kritiek van Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van Monaco. De 28-jarige Monegask schreef zijn uitvalbeurt voor eigen publiek volledig toe aan falende remmen, maar de vaste remleverancier van Ferrari stelt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Dat laat het bedrijf weten in een officiële verklaring.

De huidige nummer vier in het wereldkampioenschap kende een dramatisch slot van zijn thuisrace. Terwijl de coureur van de Scuderia lange tijd zicht had op een podiumplaats, klapte hij met nog iets meer dan tien ronden te gaan in de muur bij de laatste bocht. De crash van de SF-26-bestuurder stond in schril contrast met de prestatie van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die in het vorstendom als tweede over de streep kwam.

Drie van de vier remmen stuk

Leclerc stak zijn frustratie na de onfortuinlijke race niet onder stoelen of banken. "Het is gewoon niet acceptabel", fulmineerde de Ferrari-rijder na afloop. "De problemen die ik met mijn remmen heb gehad... er was geen beginnen aan", stelde hij. Volgens de coureur ontstond het defect vlak voor een herstart. "Het probleem begon achter de safety car; drie van mijn vier remmen hielden er ineens mee op. Ik kreeg ze niet meer aan de praat, niets werkte meer. Het enige wat ik kon doen, was niet remmen voor de laatste bocht, maar dan was ik in bocht één gecrasht. Een heel rondje rijden was simpelweg onmogelijk", aldus de thuisheld.

Brembo wijst naar telemetrie

De fabrikant, die dit seizoen alle elf teams op de grid van remmen voorziet, reageerde verrast op de harde woorden. "De Brembo Group is zeer verrast door de uitspraken van Charles Leclerc na de GP van Monaco", liet de toeleverancier weten. Het bedrijf benadrukt dat de exacte oorzaak nog onbekend is en waarschuwt voor voorbarige conclusies. "In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om de telemetrie samen met de technici van het team te onderzoeken om de oorzaak van het incident nauwkeurig vast te stellen", luidt het verweer. Daarnaast verdedigde de partner de eigen reputatie binnen de sport. "Brembo geldt tegenwoordig als een maatstaf in de Formule 1 en onze remtechnologieën zijn op elke auto aanwezig", voegde het merk daaraan toe.

Gerelateerd

Ferrari Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

  • Gisteren 20:57
  • 8
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

  • Vandaag 08:35
  • 10
Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen

Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen

  • Vandaag 06:59
  • 3
Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

  • Vandaag 12:10
  • 4
Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco

Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco

  • Gisteren 21:26
  • 14
Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

  • Gisteren 20:18
  • 7

Net binnen

16:01
Formule 1-stand seizoen 2026: Russell zakt verder weg na tweede nulpuntenresultaat op rij
14:42
Windsor ziet Verstappen als slachtoffer van 2026-reglementen na drama in Monaco
14:02
Video
Waarom Red Bull geen straf kreeg na de Grand Prix van Monaco | GPFans News
13:20
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
12:58
Pérez reageert op verliezen eerste WK-punt ooit voor Cadillac vanwege straf in Monaco
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet Max Verstappen

Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet

3 uur geleden 1
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje Max Verstappen

Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Vandaag 10:44 10
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië Tijdschema F1 Barcelona

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Vandaag 09:59
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen Red Bull Racing

FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

Vandaag 08:35 10
Ontdek het op Google Play
x