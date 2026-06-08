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George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026

Formule 1-stand seizoen 2026: Russell zakt verder weg na tweede nulpuntenresultaat op rij

George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO

Formule 1-stand seizoen 2026: Russell zakt verder weg na tweede nulpuntenresultaat op rij

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Waar Kimi Antonelli in Monaco zijn vijfde Formule 1-race op rij won, boekte Mercedes-teammaat en titelconcurrent George Russell voor de tweede keer op rij een nulpuntenresultaat. Dit is de stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Monaco.

Kimi Antonelli hield in de krappe straten van het prinsdom zijn hoofd koel, ondanks een late rode vlag en staande herstart, met Lewis Hamilton aan zijn zijde. De negentienjarige coureur schreef op historische wijze zijn vijfde overeenwinning op rij op zijn naam. Teammaat George Russell eindigde buiten de punten, nadat Mercedes het verzuimde zijn tijdstraf tijdens een pitstop in te lossen, wat hem op een dubbele tijdstraf kwam te staan. Antonelli heeft zijn puntentotaal in het wereldkampioenschap Formule 1 opgeschroefd naar 156. Hamilton kwam als tweede over de streep en neemt zodoende met 90 punten in totaal, de tweede plaats van Russell (88 punten) over.

Stand wereldkampioenschap Formule 1

Charles Leclerc staat na zijn DNF in zijn thuisrace op de vierde plaats met 75 punten, gevolgd door Oscar Piastri met 60 punten. Regerend wereldkampioen Lando Norris vinden we pas terug op de zesde plaats met 58 punten. Max Verstappen viel eveneens uit in Monaco en staat zodoende nog altijd op 43 punten. Isack Hadjar (29 punten), Pierre Gasly (26 punten) en Liam Lawson (26 punten) completeren de top tien.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1

Doordat de race van Leclerc in de muur eindigde, heeft Mercedes in het constructeurskampioenschap geen pijn ondervonden van het nulpuntenresultaat van Russell. De Zilverpijlen gaan met 244 punten schier aan kop, gevolgd door Ferrari (165 punten), Mclaren (118 punten), Red Bull Racing (72 punten) en Alpine (41 punten). Bekijk de volledige tussenstanden hieronder.

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