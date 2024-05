Bandenleverancier Pirelli gaat deze week samen met Ferrari twee dagen lang banden testen. Zo is het de bedoeling dat er een beter versie van de full wet-banden wordt ontwikkeld, ook worden de nieuwe droogweerbanden getest.

Voor Pirelli is het in 2025 de bedoeling om een rubber te genereren waarbij de coureurs zich beter voelen dan de huidige banden. Vooral de regenbanden, daar zijn wat klachten over van de coureurs. De intermediates zouden namelijk een veel betere compound zijn en een overstap naar de blauwe banden wordt vaak ontweken. Daarnaast is het zicht tijdens regenraces ook nog niet optimaal en bij hevige regenbuien hangt de FIA tegenwoordig liever de rode vlag uit, dan dat er een poging wordt gedaan om te gaan racen.

Bandentest

De bandentest wordt gehouden over twee dagen en dat zal Pirelli samen gaan doen met het team van Ferrari, zo meldt Motorsport.com. Het Franse Paul Ricard zal daarvoor gebruikt worden en dat is niet zonder reden. Zo beschikt de baan over een sproei-installatie, waardoor de regenbanden uitvoerig kunnen worden getest. Op de eerste dag is het de bedoeling om de droogweerbanden te testen, de regenbanden komen de tweede dag in actie.

Het Italiaanse bandenmerk komt daarnaast met goed nieuws voor de coureurs. Zo zullen er zachtere compounds worden getest. De samenstelling blijft dus hetzelfde, maar in theorie zouden de coureurs met de nieuwe banden dus meer grip moeten hebben en dat zou dan weer snellere rondetijden moeten opleveren.

