De FIA heeft het 'onnodig' ophouden van Carlos Sainz bij Alexander Albon en Nico Hülkenberg bij Esteban Ocon bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er geen verdere actie nodig is in allebei de gevallen. Daardoor ontlopen de Spanjaard en Duitser een eventuele gridstraf en kunnen ze zondag vanaf P3 en P12 de grote prijs van Monaco aanvangen.

Sainz zat Albon in de weg bij het ingaan van bocht 15. Het gebeurde allemaal in Q1, waarbij Albon toch echt een uitwijkende beweging moest maken. Het verkeer en het daarbij behorende ophouden van collega's is in Monaco aan de orde van de dag en dus is de FIA iets soepeler qua straffen, zo bleek het hele weekend al. Ook het incident waar Hülkenberg en Ocon bij betrokken waren, was voor de FIA reden genoeg om het naar de stewards te sturen voor onderzoek.

Oordeel

Het incident tussen Albon en Sainz is uitvoerig bekeken. Sainz is van mening dat hij misschien iets eerder de ruimte had kunnen zoeken, maar volgens de FIA laat de krapte in de chicane (bocht 15) maar weinig opties over. Albon heeft had bij de stewards aangegeven dat hij wel een tiende ongeveer heeft verloren. In zijn hoofd was het een grijsgebied of het hier echt om 'onnodig' ophouden ging en de Britse Thai vond het niet overduidelijk hinderen. De FIA is meegegaan met dat bericht en er komt dus geen straf voor Sainz aan. Ook Hülkenberg heeft geen straf gekregen voor het ophouden van Ocon tijdens de kwalificatie.

