Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft duidelijk gemaakt dat Red Bull zich nog steeds verzet tegen de reglementen van 2026, maar dat het nog geen 'bondgenoten' heeft gevonden. Dit komt mede door de 'liefdesrelatie' tussen Toto Wolff en Fred Vasseur, aldus Marko.

De opmerkingen van Marko komen omdat noch Wolff noch Vasseur de kritiek van Red Bull op de reglementen, die in 2026 voor het eerst gebruikt gaan worden, publiekelijk steunen. Tot nu toe is eigenlijk geen enkel team het, publiekelijk, eens geweest met de twijfels van Red Bull Racing en zijn de teams blij met de huidige reglementen zoals die nu op papier staan. In 2023 zijn er vier motorleveranciers op de grid terug te vinden: Mercedes, Renault, Red Bull en Ferrari. Dit moet tegen 2026 zijn opgelopen tot zes, wanneer Audi zich bij de grid voegt en Honda een exclusieve deal sluit om Aston Martin van motoren te voorzien. Dat deze partijen allemaal naar de Formule 1 willen komen, heeft vooral te maken met de nieuwe reglementen.

Mercedes en Ferrari

Marko stoort zich specifiek aan het gedrag van Ferrari en Mercedes, die volgens de Oostenrijk zelf ook weten dat de reglementen van 2026 niet goed zijn voor de sport. "Vasseur zet zijn liefdesrelatie met Toto voort", zegt hij tegen Motorsport Total. "Daarom is er weinig medewerking bij Ferrari." Marko had ook harde woorden voor Alpine en voegde eraan toe dat Renault 'niet weet wat ze doen' als het aankomt op de krachtbron.

Nieuw motorreglement

Het nieuwe tijdperk begint dankzij de nieuwe reglementen dus in 2026, wanneer de grid zal bestaan uit hybride V6-motoren. De hoop is dat dit de sport zal helpen om haar doel van koolstofneutraliteit tegen 2030 te bereiken en tevens nieuwe motorleveranciers voor de sport zal aantrekken. Red Bull is kritisch over de nieuwe reglementen en zoekt steun van andere teams. Sommige van hun rivalen geloven dat Red Bull zo kritisch is op de nieuwe reglementen omdat ze worstelen met de ontwikkeling van de motoren voor 2026, iets wat Red Bull vanaf dat moment samen met Ford gaat doen. Hier klopt volgens Red Bull niks van. “We hebben nog geen bondgenoten, en dat is niet omdat we het niet onder controle kunnen krijgen”, maakt Marko duidelijk.