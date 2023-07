Lars Leeftink

De uitspraken en zorgen van Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, over een 'Frankeinstein-auto' in 2026 kunnen niet op steun rekenen van Otmar Szafnauer, Alpine en Renault. Wat Szafnauer betreft hoeft er niks te veranderen aan de huidige reglementen zoals die begin dit jaar zijn ondertekend.

Daar waar zowel Horner als Max Verstappen hun angst voor de auto van 2026 de afgelopen twee raceweekenden al hebben uitgesproken, kunnen zowel Szafnauer als Renault er voor nu weinig mee. Dat zegt de teambaas van Alpine tegenover Autosport. "Zover zijn we nog niet. Dat hebben we nog niet bepaald. Ik hoop dat het geen Frankenstein-pakket is. Ik weet nog dat ik bij alle vergaderingen was om te bepalen wat de regels nu zijn, en iedereen, inclusief ikzelf, zei dat het racen verschrikkelijk zou worden, dat alle auto's er hetzelfde uit zouden gaan zien, dat het geen F1 meer zou worden en zo. Dat is echt niet gebeurd. Het is dus moeilijk om de toekomst te voorspellen, zeker als het chassisreglement nog niet is vastgesteld. Dus hopelijk komen we er wel."

Motorreglementen 2026

Door de uitspraken van Red Bull werd er geopperd dat de motorreglementen van 2026, die al ondertekend zijn, misschien moeten worden aangepast. Wat Alpine, Renault en Szafnauer betreft gaat dit niet gebeuren. "Ik heb al vaker gesproken met de motorafdeling en we willen het houden zoals het is. Ik volg het niet diepgaand, ik was niet betrokken bij de onderhandelingen, maar ik stelde ze wel vragen. En ja, we zijn tevreden om het te houden zoals het is. Dus ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat het verandert."

Moeilijk in te schatten

Volgens Szafnauer kan er momenteel nog moeilijk iets gezegd worden over de auto's van 2026. In tegenstelling tot Horner heeft Szafnauer daar namelijk nog niet genoeg informatie over. "Het is één van die dingen waarbij je perfecte informatie moet hebben om het te kunnen vergelijken en dat heb ik niet. Ik weet waar wij zijn. Ik weet niet waar de rest staat. Ik heb eerder bij andere motorfabrikanten gewerkt. Dus ik kan me alleen maar voorstellen wat Honda al heeft gedaan, zodra ze hebben besloten dat ze mee gaan doen. Dus ik zou verrast zijn [over Red Bull]."