Donderdag 20 juli 2023 14:18 - Laatste update: 14:44

De Formule 1-auto's zullen voor het seizoen van 2026 flink veranderen. Al klinkt 2026 ver weg, toch zijn de teams uit de koningsklasse al bezig met het seizoen dat over twee en een half jaar begint. Er kunnen nog een aantal aanpassingen gemaakt worden aan de technische reglementen, maar over het algemeen wordt er steeds meer zeker en beginnen we er steeds meer over te weten te komen. Het gewicht van de nieuwe auto's is het voornaamste, maar niet het enige discussiepunt.

Max Verstappen heeft in de simulator van Red Bull Racing al even kunnen proeven van de nieuwe technische reglementen, maar bij Viaplay liet hij weten er niet echt fan van te zijn: "Puur hoe het ervoor staat met het racen en het algemene gevoel van een raceauto, dan ziet dit er niet ideaal uit. Van bovenaf zijn ze natuurlijk altijd heel positief en moet het er natuurlijk geweldig en spectaculair uitzien, maar als je naar de data kijkt, ziet het er toch iets anders uit."

Power unit

De hybride krachtbronnen zullen nog steeds bestaan uit 1,6 liter V6-verbrandingsmotoren en de MGU-K, maar de MGU-H verdwijnt. De MGU-K zal voor een groter deel van het vermogen moeten zorgen vanaf 2026. Auto, Motor und Sport kan onthullen dat momenteel zo'n 760 pk van het totale vermogen van de verbrandingsmotor komt, maar dat zal naar verluidt teruggeschroefd worden naar ongeveer 560 pk. Het elektrische vermogen moet dan omhooggaan van 120 kilowatt of 163 pk naar 350 kilowatt of 475 pk. De piek aan vermogen zal niet meer bepaald worden door de hoeveelheid brandstof, wat momenteel 100 kilogram benzine per uur is, maar door het verbruik aan elektrische energie wat naar verluidt 3000 megajoule zal worden. 30 kilogram van de benzine zou gebruikt moeten worden voor het opladen van de batterij.

Gewicht, versnellingsbak en actieve aerodynamica

Omdat er meer elektrisch vermogen nodig zal zijn vanaf 2026, moeten de batterijen ook groter worden. Batterijen zijn niet bepaald licht en er wordt verwacht dat de MGU-K daarom nog eens 40 kilogram zwaarder zal worden. Het totale gewicht van toekomstige power units wordt geschat op 190 kilogram. De teams hopen de auto's 30 centimeter korter te kunnen maken om op die manier weer gewicht te besparen. De FIA zoekt ook naar een manier om de versnellingsbak lichter te maken. Zo zouden de bolides van 2026 niet acht, maar zes versnellingen krijgen. Ook de introductie van actieve aerodynamica naast de DRS staan op de planning, maar de teams maken zich zorgen dat er dan te weinig drag is om goed te kunnen slipstreamen, wat inhalen moeilijker zal maken.