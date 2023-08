Lars Leeftink

Vrijdag 4 augustus 2023 19:26 - Laatste update: 19:29

General Motors is via Cadillac naar verluidt 'all-in' om een samenwerking met Andretti Autosport te bewerkstelligen, zodat de fabrikant in 2026 deel kan nemen aan de Formule 1. Er wordt naar het schijnt geen andere partij overwogen.

Volgens RACER's Chris Medland is het wereldberoemde bedrijf, dat wil samenwerken met Andretti bij hun intrede in de Formule 1 in 2026, niet geïnteresseerd in de mogelijkheid om zich bij een ander team aan te sluiten als Andretti wordt geweigerd door de sport. Er zijn suggesties dat een team als McLaren, dat de laatste tijd in goede vorm is in de Formule 1, een mogelijke constructeur zou kunnen zijn die beschikbaar is voor een samenwerking. General Motors ziet opties zoals McLaren, vooral nu het nog steeds probeert via Andretti binnen te komen met het merk Cadillac, waarschijnlijk dus niet zitten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Welk team kan Aston Martin en McLaren achterna door in 2023 competitief te worden?

McLaren een optie?

“Van wat mij is verteld, heeft General Motors gezegd dat het Andretti of niets is in F1, en als hun poging wordt afgekeurd, komt Cadillac niet terug", schreef Medland. "Misschien zou McLaren proberen gesprekken te openen als Andretti niet slaagt, maar ik denk het niet." Andretti dringt al een tijdje aan op een plek op de F1-grid en heeft zich zelfs gecommitteerd aan het opstellen van een team in de Formule 2 en Formule 3, wat geen enkel huidig F1-team doet. De 60-jarige Andretti heeft al connecties met McLaren via Zak Brown, waarbij beide partijen een deel van het Walkinshaw Andretti United-team in het Supercars Championship besturen.

2026

General Motors/Cadillac is niet de enige nieuwe fabrikant die vanaf 2026 deel gaat nemen aan de sport. Ook Red Bull Racing gaat dat doen met eigen motoren, Red Bull Powertrains. Op papier doet Red Bull dit nu al, maar wel met behoorlijk wat steun van Honda. Vanaf 2026 zal het team dit vooral alleen gaan doen, met ondersteuning van Ford. Daarnaast gaat Audi vanaf 2026 samenwerken met Sauber. Honda is op papier geen nieuwkomer, maar zal vanaf 2026 wel weer op de voorgrond actief zijn als leverancier van motoren. De vraag is voorlopig alleen nog met wie ze gaan samenwerken. Porsche, waar deelname ook overwogen werd, besloot af te zien van deelname vanaf 2026 omdat het geen partner kon vinden en een deal met Red Bull niet tot stand bleek te komen.