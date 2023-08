Welk team kan Aston Martin en McLaren achterna door in 2023 competitief te worden?

Lars Leeftink

In 2023 hebben we aan het begin en gedurende het Formule 1-seizoen gezien dat teams dankzij upgrades ineens een competitieve slag kunnen slaan. Aston Martin deed het in de winter, terwijl McLaren het tijdens het seizoen voor elkaar heeft gekregen. Welk team gaat na de zomer toe kunnen slaan?

De Formule 1 kent in 2023 vijf teams die tot nu toe na twaalf races hebben laten zien dat ze consistent om punten kunnen strijden. Red Bull stijgt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit, met Mercedes, Ferrari die ook weer vaak op het podium te vinden zijn zoals dat de afgelopen jaren ook al het geval was. Zij hebben echter concurrentie gekregen in 2023 van Aston Martin, dat in de winterstop een enorme inhaalslag kon maken, en McLaren. Laatstgenoemde is dankzij upgrades gedurende het seizoen steeds competitiever geworden en doet nu ook elk weekend mee om de punten en zelfs podiumplekken. Het zijn duidelijk de vijf snelste en meest consistente teams, maar daarachter is er voor de andere teams nog ruimte voor verbetering.

Alpine

Alpine had het liefst bij de vijf hierboven genoemde teams gezeten, maar de realiteit is dat het Franse team betrouwbaarheidsproblemen heeft en daarnaast niet consistent in de top tien weet te eindigen, laat staan strijden met Ferrari, Aston Martin, McLaren en Mercedes. Alpine is wel overduidelijk het zesde team van de grid, maar koopt daar vrij weinig voor. Het betekent namelijk dat het team vaak onderin de top tien of er net buiten terug te vinden is, terwijl de ambitie aan het begin van het seizoen was om hoger dan dat te staan. Met Pierre Gasly en Esteban Ocon heeft het team wel de coureurs in huis, maar op bestuurlijk gebied gaat er na de zomer veel veranderen. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane zijn na de Grand Prix van België vertrokken, terwijl CEO Laurent Rossi al van functie veranderde en ook Pat Fry vertrok naar Williams. Kortom: het team zal eerst op bestuurlijk niveau alles op orde moeten krijgen, voordat het kan denken aan sportieve resultaten op de baan. Het jaar 2023 lijkt dan ook een weggegooid jaar te worden voor het Franse team, dat de focus met de beslissingen in België toch meer op 2024 lijkt te leggen.

Williams

Bij Williams hebben ze, zeker op zaterdag en qua topsnelheid, in 2023 een prima auto. Tijdens de race blijkt de race pace, de degradatie van de banden en het tempo in de gemiddelde en langzame bochten een probleem te zijn ten opzichte van de zes teams die op reguliere basis voor hun rijden. Daarnaast is Logan Sargeant vaak achterin het veld terug te vinden. Alex Albon haalt alles wat mogelijk is uit de auto en is vaak in de buurt van de top tien te vinden. Van de vijf teams lijkt het historische Britse team het meest bezig te zijn met het huidige seizoen en de meeste potentie te hebben om zich bij de vijf teams aan te sluiten die momenteel de dienst uitmaken. Dit lijkt echter vooral van Albon en via upgrades gedurende het seizoen te moeten komen, want rookie Sargeant is voor het merendeel dit seizoen nog zoekende en de huidige auto is niet consistent genoeg (zeker op zondag) om dit doel te bereiken.

Bij Haas lijkt niemand echt te weten of er verbetering mogelijk is. De kwalificatie-auto van het team lijkt goed te zijn, iets wat vooral Nico Hülkenberg vaak bewijst. Toch gaat het op zondag vaak fout en blijkt Haas vaak buiten de top tien te eindigen. De vraag is of Haas de financiële middelen en de fabrieken heeft om in 2023 na de zomerstop ineens een stap richting de vijf topteams te maken, iets wat vrij onrealistisch lijkt te zijn. Daarnaast zal het team ook aan 2024 moeten gaan denken, gezien het feit dat beide coureurs na dit seizoen geen contract meer hebben. Zowel Magnussen als Hülkenberg zullen tijdens de tweede helft van het seizoen rijden voor hun toekomst in de sport, wat zowel een positieve als negatieve invloed kan hebben op het eindresultaat.

Bij Alfa Romeo lijkt de focus al op 2024 te liggen. De auto is, samen met die van AlphaTauri, in 2024 tijdens zowel de zaterdag als de zondag de minst snelle auto van de grid en Valtteri Bottas en Zhou Guanyu presteren ook niet veel beter dan hun auto momenteel mogelijk maakt. Toch lijkt het team, dat vanaf 2024 een andere naam zal krijgen, van plan te zijn ook in 2024 verder te gaan met Bottas en Zhou. De focus lijkt echter vooral op 2026 te liggen bij Sauber, dat na dit seizoen afscheid neemt van Alfa Romeo (lijken te gaan samenwerken met Haas vanaf 2024) en dus nog een nieuwe titelsponsor zoekt voor komend seizoen. Vanaf 2026 gaat echter de samenwerking met Audi in, en vanaf dat moment wil het team echt stappen gaan zetten. Alle ogen lijken bij het team momenteel vooral daarop gericht te zijn.

AlphaTauri

Tot slot AlphaTauri, waar alles en iedereen vooral gefocust lijkt te zijn op 2024. Yuki Tsunoda heeft dit seizoen verbetering laten zien, vooral qua fouten en volwassenheid, terwijl Daniel Ricciardo vooral in het nu zal leven en hoopt zich zo te bewijzen dat hij in 2024 een stoeltje kan veroveren bij een ander team. Het team krijgt in 2024 een andere titelsponsor, waarschijnlijk Hugo Boss, en gaat tevens qua leiderschap veel veranderingen tegemoet. Zo wordt Laurent Mekies de nieuwe teambaas, die vanaf 2024 een nieuw tijdperk moet inleiden bij het zusterteam van Red Bull Racing. Gezien het feit dat de huidige auto wellicht de langzaamste is van de grid, zal de focus voor het merendeel op 2024 en daarna liggen.

Conclusie

Op het oog lijken Red Bull Racing, Mercedes, Aston Martin, McLaren en Ferrari ook tijdens de tweede seizoenshelft competitief te blijven. Alpine, Alfa Romeo en AlphaTauri hebben momenteel vooral buiten de baan andere dingen aan hun hoofd en lijken vooral bezig met de toekomst en volgend seizoen, terwijl Haas niet veel beter lijkt te kunnen dan wat het nu laat zien. Williams lijkt wat dat betreft de meeste potentie te hebben om tijdens de tweede seizoenshelft de stap richting de vijf topteams te zetten, maar de vraag is hoe snel deze stap gezet kan worden en of dit wel realistisch is gedurende het seizoen 2023. Toch heeft McLaren al bewezen van een hele matige auto (eerste twee raceweekenden) snel naar een auto te gaan die het podium kan halen.