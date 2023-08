Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023

In navolging van de openbaring van het schema van de Formule 1 voor volgend jaar, komende ook de juniorenprogramma's met hun kalender voor volgend seizoen. De grote afwezige is het circuit van Zandvoort, die staat er namelijk in 2024 niet meer op. Qatar is ervoor in de plaats gekomen.

Over het nieuwe schema van de twee klassen geeft CEO Bruno Michel aan: "Volgend jaar zullen we racen in Qatar, wat een heel opwindende nieuwe locatie is. In de laatste etappe van het seizoen zien we Bakoe, Qatar en Abu Dhabi na het raceweekend in Monza, waardoor de kalender van 2024 evenwichtiger wordt." Ook is Michel verantwoordelijk voor de Formule 3 en daar wijst hij juist naar de groei van de klasse: "In een tijdsbestek van vijf jaar is het FIA Formula Championship 3 een beslissende categorie geworden met de beste up-and- aankomende talenten op weg naar de top van de autosport."

2024-kalenders

Het raceseizoen wordt voor beide disciplines afgetrapt in Bahrein, samen met de Formule 1. Daarna volgt de Formule 2 de koningsklasse voor een aantal races, maar zal het niet Zandvoort in 2024 bezoeken. Qatar is daarvoor in de plaats gekomen in het kampioenschap dat uiteindelijk over veertien ronden wordt verreden. De Formule 3 zal volgend seizoen over tien ronden worden verreden. Dat kampioenschap blijft na de races in Bahrein en in Melbourne echter alleen in Europa racen.

Introducing our Formula 2 calendar for 2024! 🗓️#F2 pic.twitter.com/NWsy3vdDtb — Formula 2 (@Formula2) August 4, 2023