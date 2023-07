Antonio Sainz, grootvader van Carlos Sainz Jr, overleden in Madrid

Lars Leeftink

Woensdag 12 juli 2023 19:24 - Laatste update: 19:27

In de Spaanse sportwereld is het woensdag een zwarte dag geworden. Vandaag kwamen namelijk het nieuws naar buiten dat Antonio Sainz, de vader van Carlos Sainz en grootvader van Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr., is overleden.

De 97-jarige Spanjaard is overleden in de Spaanse hoofdstad Madrid, maar voor de buitenwereld is niet bekend hoe hij om het leven is gekomen. Antonio Sainz was zelf vooral succesvol als zakenman en had niet veel met motorsport. Hij zou met zijn financiën, zonder dit zelf te weten, de grondlegger zijn van een succesvolle familie vol met racers. Veel Spaanse media, die veel aandacht hebben voor het overlijden van Antonio Sainz, vertellen het verhaal over Antonio die voor zijn zoon Carlos Sainz een Renault 5 kocht waarin hij naar de universiteit kon reizen. Antonio zou nooit hebben geweten dat er uiteindelijk een racecarrière zou ontstaan van een goede rally-coureur die vooral erg succesvol zou zijn tijdens de Dakar Rally. In het geheim reed Carlos Sainz namelijk in zijn Renault 5 mee aan professionele races.

Racen

Dankzij het succes van Carlos Sainz in de racewereld groeide ook Carlos Sainz Jr op met racen. De Spanjaard reed zich een weg richting de Formule 1 bij Toro Rosso, terwijl hij later ook nog voor Renault, McLaren en nu voor Ferrari zou rijden. De Spanjaard won al een race en stond meerdere malen op het podium. Zowel Carlos Sainz als Carlos Sainz Jr. hebben tot nu toe niet gereageerd op het overlijden van Antonio Sainz. Onder meer voetbalclub Real Madrid, waar Carlos Sainz Jr fan van is, heeft al wel van zich laten horen op social media.