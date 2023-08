Hoe historisch goed was de eerste seizoenshelft van Verstappen en Red Bull Racing?

Lars Leeftink

Dinsdag 15 augustus 2023 12:41 - Laatste update: 12:45

Red Bull Racing is in 2023 het dominante team gebleken, iets wat wel blijkt uit de huidige stand bij de coureurs en constructeurs na twaalf races. Zelfs in vergelijking met hoe de vorige wereldkampioenen bij de coureurs en constructeurs er de afgelopen jaren voor bleken te zijn staan met ingang van de zomerstop, blijkt het een enorm dominant seizoen te zijn.

De sterke start komt vooral door Max Verstappen, die tien van de twaalf races in 2023 heeft gewonnen en de overige twee races op P2 eindigde. De Nederlander heeft 125 punten of meer voorsprong op de rest van de coureurs en lijkt richting zijn derde wereldkampioenschap van 2023 te gaan. De Nederlander heeft acht zeges op rij gewonnen en kan tijdens de tweede seizoenshelft meerdere records gaan verbeteren of verbreken. Red Bull is meer dan 250 punten los van Mercedes en de rest van de teams en mag eigenlijk al wel rekenen op een dubbel dit seizoen, net zoals in 2022 het geval was. Hoe vergelijkt de eerste seizoenshelft van Red Bull, dat alle twaalf races won in 2023, en Verstappen zich met die van voorgaande kampioenen?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali: "Ik denk dus dat er een lange toekomst voor België in het verschiet ligt"

2022

Vorig jaar won Red Bull het kampioenschap bij de constructeurs met 205 punten verschil. Na de eerste seizoenshelft in 2022, die afgerond werd in Hongarije, had het team echter maar 97 punten voorsprong op Ferrari, waardoor het huidige gat met Mercedes in 2023 dus meer dan twee keer zo groot is (256 punten). Verstappen had met ingang van de zomerstop tachtig punten voorsprong op Charles Leclerc, waardoor de eerste seizoenshelft van 2023 voor zowel coureur als constructeur dominanter is gebleken.

Mercedes 2020 en 2019

De volgende dominante seizoenen waren van Mercedes in 2020 en 2019, toen het team met 254 en 235 punten respectievelijk wereldkampioen werd bij de constructeurs. In 2022 was er vanwege corona geen zomerstop, maar op de helft van de races had het team 152 punten voorsprong op Red Bull Racing. Hamilton had 'maar' 55 punten voorsprong op Valtteri Bottas, waardoor het seizoen 2020 in beide kampioenschappen niet dominanter was dan in 2023 het geval was. Dit geldt ook voor 2019, toen het team 150 punten voorsprong had bij de constructeurs op Ferrari en Hamilton 62 punten voorsprong had op teamgenoot Bottas. Deze

Mercedes 2016, 2015 en 2014

In 2014, 2015 en 2016 won Mercedes, aan het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, met 296, 275 en 297 punten verschil het kampioenschap. De eerste seizoenshelft van het seizoen 2015 kwam echter niet in de buurt van wat Red Bull dit jaar heeft laten zien. In 2014 had Mercedes 157 punten voorsprong op Red Bull bij de constructeurs, terwijl Nico Rosberg in een spannend gevecht was met Hamilton om de titel. In 2016 was er wederom een titelstrijd tussen Rosberg en Hamilton, maar bij de constructeurs had Mercedes na de eerste seizoenshelft 181 punten voorsprong op Red Bull. Toch komt ook dit aantal niet in de buurt van wat Red Bull in 2023 heeft gescoord.

Vettel 2013 en 2011

Bij de constructeurs waren dit de enige seizoenen waarin het kampioenschap bij de constructeurs echt gedomineerd werd. Bij de coureurs zijn er echter nog wat meer seizoenen die we kunnen vergelijken met de sterke seizoenshelft van Verstappen in 2023. In 2013 werd Sebastian Vettel met 155 punten voorsprong wereldkampioen, maar na de eerste seizoenshelft had hij nog maar 38 punten voorsprong op Kimi Räikkönen. Ook in 2011, toen Vettel met 122 punten voorsprong wereldkampioen werd, kwam de Duitser niet in de buurt van de voorsprong die Verstappen in 2023 met ingang van de zomerstop heeft opgebouwd.

2010 en daarvoor

Na de dominante periodes van Vettel en Red Bull tussen 2010 en 2013 en Lewis Hamilton tussen 2014 en 2020 is er verder in de geschiedenis eigenlijk geen moment geweest waarop het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs echt gedomineerd werd. Het gat tussen P1 en P2 in beide kampioenschappen kwam vaak onder de honderd punten uit, mede door het aantal races. Toch was er in de jaren voor het begin van de dominantie van Red Bull en Vettel in 2010 ook meer concurrentie tussen de teams en de coureurs en werden er natuurlijk ook minder punten vergeven dan in het moderne puntensysteem het geval is.

Vroeg wereldkampioen

Een record dat Verstappen hooguit kan evenaren in 2023 is het record van het snelste kampioenschap ooit. In 2002 werd Michael Schumacher met nog zes races te gaan wereldkampioen. Verstappen zou, op zijn vroegst, tijdens de Grand Prix van Qatar wereldkampioen kunnen worden. Dit zou zes races voor het einde van het seizoen zijn, waarmee hij het record van de legendarische Duitse F1-coureur in 2023 hooguit kan evenaren.

Conclusie

De conclusie is dat we de afgelopen maanden de beste eerste seizoenshelft in de geschiedenis van de Formule 1 hebben gezien van zowel Red Bull Racing als Verstappen. Natuurlijk speelt het feit dat er meer races zijn (meestal één of twee races meer) en er sprintraces verreden worden een rol, maar zelfs als het puntenaantal gelijk wordt getrokken met de jaren van Vettel en Red Bull tussen 2010 en 2013 en die van Hamilton en Mercedes tussen 2014 en 2020, is de eerste seizoenshelft van Verstappen en Red Bull nog steeds de meest dominante seizoenshelft ooit in de Formule 1. De kans is vrij groot dat dit uiteindelijk het meest dominante seizoen in de Formule 1 gaat worden waarin zowel Red Bull als Verstappen meerdere records gaan verbreken of verbeteren.