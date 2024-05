Max Verstappen rijdt natuurlijk zijn Formule 1-races voor het team van Red Bull, gesponsord door de energiedrankjesfabrikant. Regelmatig zien we de Nederlander met een blikje of beker van het merk, maar hoeveel van de drank - die toch als vrij ongezond gezien kan worden - drinkt hij nu daadwerkelijk tijdens een Formule 1-weekend?

Verstappen staat alweer even onder contract bij de Red Bull-formatie en samen met het drankjesconcern wist de Limburgse coureur tot nu toe grote successen te boeken. De 26-jarige rijder heeft in dienst van het Oostenrijkse merk inmiddels drie wereldkampioenschappen bij elkaar weten te rijden en lijkt dit seizoen uitstekende papieren te hebben om zijn vierde titel voor Red Bull te grazen te nemen. Ondertussen zien we hem tijdens raceweekenden vaak blikjes en bekers van het merk vasthouden. Het is alleen echter onder fans al heel lang de vraag of er daadwerkelijk energiedrank in zit of tóch wat anders.

Drinkt Verstappen daadwerkelijk Red Bull?

Die prangende vraag is nu na een interview met het YouTube-kanaal The Fast and the Curious eindelijk uit de wereld geholpen. Verstappen verscheen tijdens het interview met een blikje Red Bull in de hand en krijgt derhalve de vraag of het drankje daar écht in zit en hoeveel hij er tijdens zo'n raceweekend van drinkt: "Eerlijk gezegd drink ik thuis er helemaal niet zoveel van. Maar op dagen als vandaag loop je behoorlijk veel rond. Dan vind ik het helemaal niet erg om er een stuk of drie te drinken", zo geeft hij eerlijk toe over zijn liefde voor de energiedrank.

Gratis Red Bull

"Ik zou volledig aan het stuiteren zijn", zegt de interviewer van dienst daarna. Vervolgens vraagt hij of hij door de jaren heen aan het drankje gewend is geraakt. "Ik denk het. Voordat ik getekend was bij Red Bull dronk ik er af en toe al één of twee. Bijvoorbeeld wanneer ik met mijn vader aan het reizen was met ons busje en je lange nachten moest doorhalen. Wanneer je voor ze getekend bent, zijn ze gratis", lacht Verstappen. "Dan kun je er zoveel drinken als je maar wil", besluit de wereldkampioen.

