Dit is waarom Verstappen niet werd onderzocht voor inhalen Russell onder gele vlag

Vincent Bruins

Zondag 9 juli 2023 09:31 - Laatste update: 09:33

Max Verstappen sleepte in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix zijn vijfde pole position binnen, een persoonlijk record voor de Nederlander. Terwijl de Orange Army ongetwijfeld blij is met de eerste startplek, waren er andere fans die vonden dat hij bestraft moest worden. Ook Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren van mening dat Verstappen een overtreding had begaan.

De Red Bull Racing-coureur sloot de sessie die de startgrid bepaalt voor de wedstrijd op Silverstone, als snelste af voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Op sociale media ging de aandacht echter naar onboardbeelden van Verstappen. Er werd geclaimd dat hij Russell ingehaald zou hebben onder de gele vlag. De stewards lieten vervolgens niet weten dat het werd onderzocht, laat staan bestraft. Wat Verstappen deed was namelijk volgens de regels gewoon toegestaan.

Boardradio Mercedes en tweets van fans

Zowel Hamilton als Russell lieten over de boardradio hun ongenoegen blijken over de actie van Verstappen. Hamilton: "Max haalde net in bij geel", terwijl ook Russell zich bij zijn team liet horen: "Verstappen haalde me net in tijdens de gele vlag". Tevens op Twitter waren er mensen die het gezien hadden en de FIA vroegen om in te grijpen. Zo zei de een: "Ik ga ervanuit dat er niet eens wordt naar gekeken", en de ander: "De FIA is weer blind. Ze winnen kampioenschappen, terwijl ze valsspelen."

Verwarring over baanvakken

In de slotfase van Q1 was er geel bij bocht 4 (The Loop). Bij bocht 5, door Aintree bij het opkomen van Wellington Straight, waren de gele lichten echter niet aan. Aan het einde van dat rechte stuk was er wel weer geel tot en met de exit van bocht 7 (Luffield) vanwege de stilgevallen Alfa Romeo van Valtteri Bottas. Wanneer er met de gele vlag wordt gezwaaid of wanneer het gele licht knippert, dan is dat van toepassing op het baanvak dat daarachter ligt. Het is dus niet zo dat als een coureur geel ziet, dat deze dan al niet meer mag inhalen en daar leek verwarring over te zijn ontstaan. Omdat Verstappen Russell passeerde in het baanvak aan het begin van Wellington Straight, na een marshalspost waar geen geel hing, en vóór het baanvak aan het einde van het rechte stuk, waar wel geel hing, werd de Nederlander niet onderzocht door de FIA.