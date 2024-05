In de afscheidsverklaring van Adrian Newey werden er een heleboel mensen bedankt en aangehaald, maar volgens Formule 1-journalist Erik van Haren is het toch wel opvallend dat de naam van Helmut Marko daar niet pronkt. In De Telegraaf Formule 1-podcast blikt de journalist terug op de verklaring, ook geeft hij twee mogelijke oorzaken.

Het is inmiddels bekend geworden dat Newey begin 2025 afscheid neemt van Red Bull Racing. De ontwerper maakt nog wel de ontwikkeling af van de RB17-Hypercar, maar daarna is het avontuur bij het Oostenrijkse team voorbij. In de verklaring van de ontwerper werd inmiddels overleden oprichter Dietrich Mateschitz aangehaald, maar ook zijn zoon Mark Mateschitz. Daarnaast ging er een bedankje richting de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya en ook Christian Horner werd als zakenpartner en simpelweg als vriend bedankt. CEO Oliver Mintzlaff kwam ook voor in het bericht en als laatste werd manager Eddie Jordan aangehaald. Marko speelt toch wel een flinke rol binnen Red Bull Racing, maar de adviseur is in het bericht nergens terug te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Marko niet genoemd

Van Haren stelt dat één van de mogelijkheden dat Marko niet wordt aangehaald, is dat de rol van adviseur steeds verder wordt geminimaliseerd. Horner zou daarin opzettelijk de naam van de adviseur weglaten, om zijn afnemende rol in het team te benadrukken. Een andere mogelijkheid is dat de verhoudingen tussen Newey en Marko ook op slechte voet staat. Dat wordt dan weer ondersteund door het feit dat het vertrek van Newey voor Horner niet als een verrassing kwam, zo liet de teambaas weten. Marko was juist wel verrast door het aangekondigde vertrek.

In de soap rondom de macht bij Red Bull Racing lijkt er sowieso wel een verandering te zijn. Team Oostenrijk onder leiding van Mintzlaff liet in Miami namelijk weten dat Horner de man is die het team altijd naar succes heeft gebracht en de CEO sprak daar nogmaals zijn vertrouwen uit.

