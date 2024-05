Red Bull Racing maakte een teleurstellend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. Hoofdadviseur Helmut Marko gaat in op de zwakte van de RB20-bolide en legt uit waarom Max Verstappen in de kwalificatie in de fout ging.

Voor Red Bull was het een flinke uitdaging om te proberen bij de kopposities te komen op het stratencircuit van Monte Carlo. Sergio Pérez kwam niet uit Q1 en werd zelfs verslagen door de Williams van Logan Sargeant. Het starten in het achterveld resulteerde uiteindelijk in contact met de Haas van Kevin Magnussen en beiden kwamen met een forse impact in de vangrail terecht in Beau Rivage. Verstappen had zich als zesde gekwalificeerd, nadat hij zijn tweede run in Q3 moest afhaken. De Nederlander, die nog wel de leiding in de puntenstand in handen heeft, kwam in een Mercedes-sandwich ook weer als zesde aan de finish.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff en Marko groeien als vrienden naar elkaar toe, gaan in op situatie Red Bull: 'We denken hetzelfde'

Sainte Dévote

Verstappen klaagde dat zijn Red Bull stuiterde over de kerbs en hij verloor tijd door de bochten waar veel hoogteverschil in zat en in de remzones. "We gingen ervanuit dat Max zich op de voorste startrij kon kwalificeren," schreef Marko in zijn column voor Speedweek. "Maar ja, wanneer je een auto hebt die zo nerveus is, dan maakt zelfs een coureur als Max een fout." Die fout kwam in Sainte Dévote, de eerste bocht waar de Limburger de muur schraapte. "Hij probeerde de best mogelijke tijd in de eerste sector te rijden, want dat was de enige sector waar de sneller waren dan de Ferrari's. Hij zette alles op alles om de verloren tijd in de andere sectoren te minimaliseren."

OOK INTERESSANT: Verstappen legt uit waar 'inhaalslag' McLaren op Red Bull Racing vandaan komt

GP Canada

De 81-jarige Oostenrijker verwacht dat Red Bull het ook tijdens de volgende race lastig gaat krijgen. "Het probleem begint in de simulator, die aangaf dat de auto perfect over de kerbs kon. Om het simpel te zeggen, de simulator en de realiteit komen niet overeen. En Monaco was niet het eerste circuit waar we dit probleem hadden; het was de eerste keer dat het probleem relatief sterk naar voren kwam sinds Singapore. De simulator toonde iets aan dat niet overeen kwam met de realiteit. Dat is het eerste punt waar we achteraan moeten gaan. We zijn optimistisch dat we er in ieder geval achter kunnen komen waarom de simulator data produceert die niet klopt met de realiteit. Echter, Montreal kan wederom een moeilijk weekend voor ons worden." De Grand Prix van Canada wordt over anderhalve week verreden.

Gerelateerd