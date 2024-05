Afgelopen weekend in Monaco had het team van Red Bull Racing simpelweg haar zaakjes niet goed voor elkaar. De RB20 had grote moeite om het stratencircuit in Monaco te tackelen en van tevoren werd er toch wel met wat angst en beven naar Monte Carlo uitgekeken. In het prinsdom kwam een van de zwakke punten van de RB20 naar boven. Max Verstappen wees naar fundamentele problemen met de wagen, waar het team geen antwoord op had. Wat zijn deze fundamentele problemen en waarom speelde deze juist op in Monaco?

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd