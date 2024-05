Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner eerder al te kennen gaf dat hij begrip heeft voor de keuze van Adrian Newey om te vertrekken, moet hij ook toegeven dat hij Newey als vriend toch wel gaat missen.

De 65-jarige ontwerper heeft vorige week zijn afscheid bij Red Bull Racing aangekondigd. De Brit zal nog wel de ontwikkeling van de RB17-Hypercar afwikkelen, maar het Formule 1-project behoort niet meer tot het takenpakket van Newey. Afgelopen weekend zat hij nog wel aan de pitmuur en Horner vertelde daarover dat Newey slechts betrokken was bij de strategie, maar dat was dan wel echt zijn laatste kunstje voor het Formule 1-team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey: "Kan nu wel van het leven genieten en een stapje terug doen"

Toekomst na Red Bull Racing

De logische vervolgvraag is natuurlijk waar Newey in de toekomst aan de bak gaat. Daar vertelde de ontwerper tijdens het raceweekend in Miami bij Sky Sports F1 over dat hij op dit moment wel toe is aan het stapje terug. Dat impliceert een pensioen, maar tegelijkertijd hangen er ook geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari in de lucht. Ook zou Aston Martin loeren op de diensten van de ontwerper. Dr. Helmut Marko sluit een terugkeer in de Formule 1 ook niet uit voor Newey. De adviseur vertelde bij Total-Motorsport dat er in de kleur groen namelijk ook 'van alles mogelijk' is voor Newey.

OOK INTERESSANT: Marko denkt te weten waar Newey na Red Bull heen vertrekt: "Rood vloekt met donkerblauw"

Horner en Newey hebben nog steeds 'geweldige relatie'

Nog los van het sportieve element, verliest Horner in Newey ook gewoon een goede vriend. Newey was namelijk één van de eerste kopstukken die binnen werd gehaald toen Red Bull Racing nog in de opbouwfase zat. In gesprek met Sky Sports F1 gaat Horner in op het gesprek waarin duidelijk werd dat Newey een stap terug wilde doen. "Ik heb er uitgebreid met Adrian over gesproken en Adrian's standpunt is heel duidelijk. We hebben een geweldige relatie gehad en we hebben nog steeds een geweldige relatie. We zijn zowel vrienden als collega's en hij heeft hier enorm veel voor het team gedaan."

OOK INTERESSANT: Mol ziet Newey niet bij Ferrari tekenen: "Daar steek ik mijn hand voor in het vuur"

'Newey heeft Red Bull Racing in goede vorm achtergelaten'

Wat de impact van het vertrek van Newey op Red Bull Racing zal zijn, dat zal de toekomst uitwijzen. Horner heeft logischerwijs vertrouwen in het team, dat hij uiteindelijk zelf heeft samengesteld. "We zullen verdrietig zijn om hem te zien vertrekken, maar hij heeft het team in goede vorm achtergelaten en we hebben een geweldig team van mensen en kracht en diepgang om ons vooruit te helpen."

Gerelateerd