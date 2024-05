Adrian Newey vertrekt bij het team van Red Bull Racing en door zijn ingediende ontslag is het flink gaan borrelen rondom de topontwerper. Verschillende teams worden genoemd, maar Helmut Marko doet een voorspelling waar de volgende stap van zijn gewaardeerd collega zal gaan liggen.

De kogel is sinds vorige week eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Artikel gaat verder onder video

Pensioen?

Het is nu voornamelijk de vraag waar de toekomst van Newey gaat liggen. Er wordt gesproken over teams als Aston Martin, Ferrari, McLaren en Williams. Toch zou het -gezien de respectabele leeftijd van de ontwerper - goed mogelijk zijn dat hij na dit seizoen zijn biezen pakt en vertrekt uit de sport. Afgelopen jaar nog kocht de technicus een boot en manager én goede vriend Eddie Jordan zei recent nog dat het niet raar zou zijn als hij daar nu eens van gaat genieten in plaats van het stressvolle werk van de koningsklasse.

Aston Martin

Toch waagt Marko een poging om in te schatten waar zijn jarenlange trouwe collega zijn volgende voetafdruk in het leven gaat zetten: Het team van Ferrari voer in de geruchten weliswaar constant de boventoon, Marko ziet het allemaal toch net iets anders: "In welke kleur zie ik Newey in de toekomst? Volgens mij vloekt rood een beetje met het donkerblauw", zo doelt hij in gesprek met Total-Motorsport op de eigen kleuren van Red Bull Racing. "Maar volgens mij is er van alles mogelijk met een geweldige kleur als het groen", zo doelt hij op het Aston Martin van Lawrence Stroll. De rijke zakenman zou al een zak geld op tafel hebben gegooid voor Newey zijn diensten en ook Fernando Alonso en Newey hebben in het verleden meermaals uitgesproken ervan te balen dat ze nooit met elkaar hebben samengewerkt. Bovendien hoeft Newey voor een overstap naar Aston Martin niet te verhuizen en kan hij in Engeland blijven wonen.

Gerelateerd