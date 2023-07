Jan Bolscher

Zaterdag 8 juli 2023 18:59 - Laatste update: 19:07

Max Verstappen heeft in Silverstone beslag gelegd op alweer zijn zevende pole position van het seizoen. De Nederlander deed dit met een lichte blessure aan zijn hand, zo vertelt hij na afloop.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Silverstone was een chaotische. Met name in Q1 en Q2 kende het circuit nog een aantal natte plekken van de neerslag voorafgaand aan de sessie, waardoor het voor de coureurs zaak was om een balans te vinden tussen het zoeken van de limiet en niet te onvoorzichtig zijn. De tweevoudig wereldkampioen klokte uiteindelijk een 1.26.720 en bleef daarmee de concurrentie voor. Lando Norris en Oscar Piastri completeerden verrassend genoeg de top drie.

Verstuikte vinger

Na afloop van de kwalificatie blijkt dat Verstappen zijn vijfde achtereenvolgende pole position van het seizoen met een handblessure uit het vuur heeft gesleept: "Ik heb m'n vinger een klein beetje verstuikt en een beetje last van m'n hand gehad", klinkt het in gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans. "Vandaag is het al beter. Ik kon gisteren niet dichtknijpen, maar dat is vandaag weer oké."

Adrenaline

Hoe het is gebeurd weet Verstappen niet precies, maar hij maakt zich geen zorgen dat het een rol zal gaan spelen tijdens de Grand Prix op zondag: "Het was op donderdagochtend", legt hij uit. "Misschien gewoon verkeerd gedrukt of verkeerd afgezet. De adrenaline kickt in en als ik aan het rijden ben denk ik er ook niet zoveel aan. Gisteren was het wat moeilijker, maar vandaag was het al best wel oké."