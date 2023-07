Vincent Bruins

Zaterdag 15 juli 2023 06:58

Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn: Lewis Hamilton is als achtvoudig wereldkampioen uitgeroepen, ditmaal door een actrice tijdens een interview met Channel 4 op de startgrid voor aanvang van de Britse Grand Prix die afgelopen zondag werd verreden op Silverstone. De seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi ligt dus nog vers in haar geheugen.

Hannah Waddingham, bekend van televisieseries als Benidorm, Game of Thrones en Ted Lasso, bezocht afgelopen weekend naast de welbekende tenniswedstrijd op Wimbledon ook de tiende ronde van de koningsklasse op het circuit in Northamptonshire. Op de startgrid werd ze geïnterviewd door voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en ze hoopte Hamilton nog te ontmoeten.

Artikel gaat verder onder video

Abu Dhabi 2021

Hamilton en Max Verstappen waren in 2021 verwikkeld in een verhitte strijd om de wereldtitel. Ze kwamen op gelijk aantal punten aan in Abu Dhabi waar op Yas Marina Circuit de laatste race van het seizoen werd gehouden. Verstappen startte vanaf pole position, maar verloor de leiding aan Hamilton die continue een voorsprong aan het opbouwen was. Hij liet zich zelfs niet gek maken door een fel gevecht met Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez die expres lang buiten was gebleven. In de slotfase crashte Nicholas Latifi wat zorgde voor een Safety Car-periode. Bernd Mayländer kreeg de opdracht om aan het einde van de één na laatste ronde weer naar binnen te duiken. Wedstrijdleider Michael Masi kreeg daar erg veel kritiek voor, omdat de auto's die een ronde achterlagen en de Safety Car mochten inhalen, nog helemaal niet achteraan waren aangesloten. In de laatste ronde wist Verstappen op nieuwe bandjes Hamilton voorbij te gaan om het kampioenschap te winnen. Hamilton-fans echter beschouwen de Brit nog altijd als een achtvoudig titelwinnaar, omdat ze vinden dat de laatste ronde niet hoorde te tellen.

OOK INTERESSANT: Verstappen vindt eigen dominantie niet saai: "Het is juist het tegenovergestelde"

Buiging van Hamilton

"Ik heb naar je zitten bingewatchen. Je bent overal te zien" zei Coulthard tegen Waddingham waarop de actrice reageerde: "Is dat zo? Mensen zijn het vast beu om mij steeds te moeten zien, sorry daarvoor. Ik heb lang gewacht om hier te zijn en mag ik zeggen dat ik er heel erg naar uitkijk om Lewis Hamilton, de achtvoudig kampioen, te zien?" zei ze bij Channel 4, geciteerd door de Independent. Coulthard antwoordde: "Je kunt zeggen wat je wilt. Ik denk niet dat veel mensen het daar mee oneens zullen zijn. Hij is een legende van deze sport." Waddingham voegde nog toe: "Ik hoop dat ik hem kan ontmoeten en een kleine buiging voor hem kan maken."