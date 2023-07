Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 19:08 - Laatste update: 19:11

Max Verstappen lijkt onverslaanbaar te zijn in de Formule 1 dit seizoen. De Red Bull Racing-coureur ligt bijna honderd punten voor op teamgenoot Sergio Pérez na de eerste tien van 22 Grands Prix. De kampioenschapsleider geniet alleen maar van zijn dominantie, zo liet hij weten in een interview met de Britse tv. Als hij geen kans zou maken op overwinningen, dan zou hij zich juist gaan vervelen.

Tot en met de wedstrijd in Miami, de vijfde ronde van het wereldkampioenschap, was er nog een felle strijd gaande tussen de twee Red Bull-coureurs. Verstappen won drie keer en werd twee keer tweede. Pérez lag slechts veertien punten achter, nadat hij een keer vijfde was geworden in plaats van een derde overwinning had binnengesleept. Sindsdien heeft de Nederlander alleen nog maar Grands Prix gewonnen, alle vijf nog vanaf pole position ook. Hij heeft nu een voorsprong van 99 punten.

Artikel gaat verder onder video

Niet teveel nadenken

"We willen graag aan kop blijven, omdat we weten hoe het voelt om niet bovenaan te staan," vertelde Verstappen in een interview met Channel 4. De Nederlander had, voordat hij zijn eerste wereldtitel pakte in 2021, niet altijd het geluk aan zijn zijde. De Renault-krachtbron had te vaak de neiging om de geest te geven en na de overstap naar Honda duurde het even om de Mercedes-dominante te doorbreken. En of hij het kampioenschap dit jaar nou wint in Japan of Qatar of misschien eerder of later, daar zit de Red Bull-coureur op dit moment niet mee: "Daar denk ik liever niet teveel over na. Ik wil gewoon meer winnen, totdat we op het punt aankomen waar het echt mogelijk is [om de titel veilig te stellen]."

OOK INTERESSANT: Verstappen grapt over deelname 24 uur van de Nürburgring: "Moet eerst mijn licentie halen"

Gat nog groter

Verstappen kreeg vervolgens de vraag of hij zijn eigen dominantie niet saai vindt waarop hij reageert: "Het is juist het tegenovergestelde. Ik zou me juist gaan vervelen als ik geen kans maak op de overwinning. Nu ik aan de kop van het veld aan het vechten ben, ben ik juist gemotiveerd. Ik hou van wat ik doe. De uitdaging van nog meer willen, vooraan blijven en het gat nog groter maken is momenteel mijn motivatie. Het is voor mij zeker niet saai," concludeert de kampioenschapsleider.