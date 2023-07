Redactie

Donderdag 13 juli 2023 15:54 - Laatste update: 15:59

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1, maar heeft zijn liefde voor andere raceklassen nooit onder stoelen of banken gestoken. Op Instagram lijkt hij dan ook te flirten met een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

Het huidige Formule 1-seizoen is elf races onderweg, waarvan Verstappen er negen op zijn naam heeft weten te schrijven. Dat heeft de Red Bull Racing-coureur een voorsprong van maar liefst 99 punten in het wereldkampioenschap opgeleverd ten opzichte van de nummer twee: teammaat Sergio Pérez. De 25-jarige coureur lijkt dan ook hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, al is Verstappen daar zelf naar eigen zeggen nog lang niet mee bezig.

24 uur van de Nürburgring

Wel is hij druk met de testdagen op het circuit van Mugello voor Verstappen.com Racing, het eigen team van de Nederlander. Verstappen plaatst op Instagram foto's van hemzelf en vader Jos, terwijl ze aan het testen zijn in GT3-auto's. Het is een publiek geheim dat Verstappen een grote voorliefde heeft voor de GT-racerij en het endurance racen. In de reacties lijkt hij zelfs te hinten op een mogelijke deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

Nick Catsburg, de winnaar van de 24 uur van de Nürburgring in 2022, reageert namelijk onder de foto's: "Iemand moet die overwinning in de 24 uur van de Nürburgring verdedigen." Waarop Verstappen reageert: "Volledig mee eens, maar ik moet eerst mijn licentie halen."