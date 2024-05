Vandaag de dag zijn er binnen de Formule 1 toch wel een aantal 'oudere' coureurs terug te vinden. Fernando Alonso spant natuurlijk de kroon en Lewis Hamilton is ook de jongste niet meer. Voor Max Verstappen is dat niet een vooruitzicht waar hij naar uitkijkt en in The Fast and the Curious-podcast legt hij uit dat hij nog veel meer andere doelen najaagt, dan alleen maar de Formule 1.

De Limburger zit nog minimaal tot en met 2028 in de koningsklasse van de autosport. Meermaals heeft hij uitgesproken om ook deel te nemen aan andere races, zoals bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans. Op dit moment domineert de Nederlander en een afscheid lijkt dan ook niet zo aannemelijk op korte termijn. Wel stelt Verstappen dat hij over tien jaar, niet meer in de Formule 1 zit.

Toekomst Verstappen

"Nee. Ik wil natuurlijk ook gewoon andere dingen in het leven doen. Ik leef al sinds mijn twaalfde met een strakke planning. Je weet dan precies waar je elk weekend zal zijn. Ik hou enorm veel van racen. Ik hou ook enorm veel van de Formule 1, maar op een bepaald punt is het voor mij genoeg." Hamilton wil bijvoorbeeld nog altijd zijn achtste titel binnenhalen, maar zo'n doel heeft Verstappen simpelweg niet. "Kijk, ik hoef bijvoorbeeld niet acht titels te winnen. Ik ben al enorm blij met wat ik nu al heb bereikt, waar ik in eerste instantie nooit aan had kunnen denken dat ik dit zou bereiken."

Het leven dat Verstappen graag zou willen leiden is een heel burgerlijk bestaan, waarbij de nodige tijd met familie en vrienden kan worden gespendeerd. Iets wat met de huidige Formule 1-kalender - de drukste aller tijden - natuurlijk een stuk lastiger is.

