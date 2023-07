Jan Bolscher

Vrijdag 14 juli 2023 13:20

Christian Horner is niet verrast door het feit dat steeds meer teams nieuwe onderdelen introduceren die lijken te zijn afgekeken bij Red Bull Racing. Volgens de teambaas moet het gezien worden als compliment.

Red Bull Racing is bij uitstek het te kloppen team dit jaar. De formatie uit Milton Keynes heeft inmiddels elf races achtereenvolgend gewonnen in de Formule 1 en staat met 411 punten met kop en schouder bovenaan in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen en Sergio Pérez bekleden de eerste twee posities in het wereldkampioenschap voor de coureurs, waarbij de Nederlander een voorsprong van maar liefst 99 punten heeft op zijn teammaat.

Artikel gaat verder onder video

Sterk McLaren op Silverstone

Het is dan ook niet meer dan logisch dat de andere teams met een schuin oog naar de RB19 kijken bij het ontwikkelen van updates. Zo zagen we eerder al dat Mercedes sidepods introduceerde die veel weg hebben van die van Red Bull Racing, en McLaren rijdt sinds kort met een voor- en achterwielophanging die overeenkomen met die van de leiders in het kampioenschap. De Britse formatie lijkt sindsdien een grote stap gezet te hebben. Zo werd Lando Norris tweede in de Grand Prix van Groot-Brittannië, met teammaat Oscar Piastri op P4.

Onvermijdelijk

Op de vraag of McLaren het Red Bull-concept succesvol heeft gekopieerd, klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Het is eenzelfde soort concept. Ik keek naar de auto op de grid, dat was de eerste keer dat ik de auto gezien heb dit jaar. Je kan zien dat de filosofie die ze geleend hebben, erg overeenkomt. Het is een compliment." Zorgen maakt de Brit zich dan ook niet: "Het is onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Waarom zou je het niet doen. Als je een auto hebt die zoals die van ons presteert, is het heel logisch dat je dat na wil doen. Sommige teams hebben besloten dat te doen."