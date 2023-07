Jan Bolscher

Donderdag 13 juli 2023 19:59

Max Verstappen vertelt goed op te kunnen schieten met Lando Norris, omdat de twee ongeveer hetzelfde in het leven staan. De Nederlander is dan ook blij om te zien dat McLaren het momenteel erg goed doet.

Verstappen en Norris zijn geen onbekenden van elkaar. De twee raceten zij aan zij in verschillende juniorenklassen en staan sinds 2019 samen op de Formule 1-grid. De Limburger had op dat punt al vier seizoenen ervaring bij Toro Rosso en Red Bull Racing op zak, terwijl Norris de meer traditionele route bewandelde door eerst in de Formule 2 uit te komen. De twee komen elkaar op de baan niet vaak tegen omdat Red Bull Racing de afgelopen jaren beter presteert dan McLaren, maar naast het asfalt kunnen de twee het uitstekend met elkaar vinden.

Sterk McLaren in Silverstone

In Silverstone namen ze het echter op het circuit tegen elkaar op. Waar Verstappen op zaterdag een fractie sneller was dan Norris in de kwalificatie, was het op zondag de Brit die bij de start direct de leiding in de wedstrijd overnam van zijn Nederlandse collega. Het meest recente updatepakket van McLaren leek zich op Britse bodem uit te betalen. Norris werd uiteindelijk tweede, met teammaat Oscar Piastri iets daarachter op P4 nadat hij zich als derde had gekwalificeerd. Op zaterdag genoot Verstappen er zichtbaar van om de persconferentie voor de top drie te delen met het McLaren-duo.

Goede vriendschap

Daar naar gevraagd klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Klopt, want we kennen elkaar natuurlijk heel goed. Oscar ken ik nog niet zo heel goed, hij is meer de volgende generatie. Hem heb ik met karten ook nooit gezien. Maar met Lando kan ik natuurlijk sowieso heel goed opschieten." De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik denk dat we ongeveer hetzelfde in het leven staan en hij is ook gewoon heel erg aardig. Ik weet ook hoe goed hij is, mooi om te zien dat hij dan zo'n kwalificatie [in Silverstone] neerzet."