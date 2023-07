Jan Bolscher

Christian Horner is de crash van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021 nog altijd niet vergeten, zo blijkt als hij wordt gevraagd naar de slechte start van de Nederlander afgelopen zondag.

Verstappen ving de race op Silverstone aan vanaf pole position, maar verloor de leiding in de wedstrijd direct bij de start aan Lando Norris. In tegenstelling tot de Nederlander kwam de McLaren-coureur uitstekend van zijn plek, waardoor hij voor het ingaan van de eerste bocht al langszij wist te komen. Verstappen had op zijn beurt echter niet lang nodig om weer aan Norris voorbij te gaan. De tegenvallende starts van de Nederlander is echter iets wat we vaker zien dit seizoen.

Slechte start Verstappen

Red Bull-topman Helmut Marko vertelde na afloop van de race dat Verstappen iets te fanatiek was met de koppeling waardoor hij wielspin kreeg, en dat hij simpelweg wat later dan Norris op het groene licht reageerde. Gevraagd naar of Verstappen zichzelf opvreet doordat hij de leiding kort verloor, vertelt Horner tegenover de aanwezige media: "Hij wil het begrijpen: de feiten kennen en weten hoe het beter kan."

De auto van Verstappen na zijn crash op Silverstone, 2021

Crash Verstappen 2021

Op de vraag hoe Horner het zelf ervaarde, klinkt het: "Ik dacht: oké, dat is niet fantastisch. Maar hij kwam in ieder geval door Copse", doelt hij op de bocht waar het in 2021 flink misging tussen Verstappen en Lewis Hamilton. "Toen hij door Copse was dacht ik, oké nu kan ik naar de pitwall. Vanaf daar moesten we settelen en binnen de DRS blijven. Het is geschiedenis nu, maar het is altijd fijn om je auto door Copse heen te zien komen."