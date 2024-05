Adrian Newey kondigde vorige week officieel zijn afscheid aan bij Red Bull Racing en dus zal de RB20 de laatste auto van de Oostenrijkse renstal zijn waaraan hij heeft gewerkt. De hoofdontwerper en tevens chief technology officer onthult echter over één ding niet blij te zijn.

Newey is bezig aan zijn twintigste en laatste seizoen bij Red Bull, maar hij zou daar steeds ongelukkiger zijn geworden en dus was het voor het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-auto's tijd voor een nieuwe stap. Vanaf maart 2025 mag de 65-jarige Brit naar een ander team toe. Newey wordt vooral gelinkt aan Ferrari, terwijl Lawrence Stroll hem met een grote zak geld probeert te overtuigen naar Aston Martin te komen. Een rentree bij Williams wordt ook niet uitgesloten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko denkt te weten waar Newey na Red Bull heen vertrekt: "Rood vloekt met donkerblauw"

Ruimte voor verbetering

Red Bull is al begonnen aan het proces om Newey niet langer toegang te geven tot informatie en hij zou ook niet meer bij de technische briefings welkom zijn. Op die manier wil het team ervoor zorgen dat hij zo weinig mogelijk mee kan nemen naar bijvoorbeeld Ferrari voor 2025. In gesprek met Sky Sports F1 onthulde hij dat er iets is aan de RB20 waar hij niet tevreden over is. "Ik denk dat er altijd ruimte is voor verbetering," antwoordde de ontwerper op de vraag of er nog meer snelheid kan worden gevonden in de Formule 1-auto's in het tijdperk waarin groundeffect centraal staat.

OOK INTERESSANT: 'Ferrari gebruikt filmdag voor kilometers met upgradepakket en test speciaal FIA-onderdeel'

Derde evolutie

Newey ging in op de RB20 en zei: "Deze auto is een derde evolutie van de auto van 2022 met deze reglementen. We hebben nog één seizoen voor de grote verandering van 2026. We zijn dus altijd op zoek naar de kleinste dingetjes. De fundamentele architectuur van de auto is hetzelfde gebleven, maar er is bijvoorbeeld één eigenschap aan de auto waar ik niet heel erg blij mee ben dit jaar, en dat is iets wat of later dit jaar veranderd gaat worden, of waarschijnlijk voor volgend jaar aangepakt gaat worden." Wat deze eigenschap precies is, wilde hij niet prijsgeven. Verstappen klaagde in Miami erg veel over de balans en de grip van de banden, dus voor de Nederlander lijkt dat momenteel de zwakte van de Red Bull te zijn.

Gerelateerd