Ferrari gaat een filmdag gebruiken op het circuit van Fiorano. Dit zal Charles Leclerc en Carlos Sainz de kans geven om het upgradepakket uit te proberen in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daarnaast mag de Scuderia een onderdeel van de FIA uitproberen dat te maken heeft met racen in de regen.

Officieel gezien zijn filmdagen, in het sportief reglement aangegeven als 'Promotional Events', uitsluitend bedoeld voor marketing- of promotiedoeleinden, maar het is vaak de allereerste keer dat een nieuwe Formule 1-bolide of een nieuw upgradepakket het circuit op gaat. Teams gebruiken zo'n filmdag tegenwoordig dus meer als een testdag waarop er voor het eerst wat data kan worden verzameld. Tot en met 2023 mocht er in totaal 200 kilometer worden verreden tijdens filmdagen. Dit moest verdeeld worden in twee sessies van ieder maximaal 100 kilometer, maar het mocht wel op dezelfde dag gedaan worden. Sinds 2024 mogen er twee sessies van ieder 200 kilometer, op verschillende dagen, worden gehouden - goed dus voor een totaal van 400 kilometer.

Upgradepakket en FIA-onderdeel

Ferrari gebruikt haar tweede filmdag voor het testen van een nieuw upgradepakket dat zal worden meegenomen naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola over twee weken, zo weet Formu1a.uno te melden. De Italiaanse renstal zou voor de upgrades voor de SF-24 wel inspiratie hebben gehaald uit de Red Bull. Naar verluidt worden de radiatorinlaten van de sidepods 'omgedraaid', met een ander compromis om meer ontwikkelingsmogelijkheden te garanderen. Het zou gaan om een nieuwe inlaat die niet alleen extremer is qua openingen, maar, in tegenstelling tot de oorspronkelijke oriëntatie, het idee van Red Bull met de 'inverted lip' zal overnemen. Ook de vloer en de voorvleugel gaan naar verluidt op de schop.

Naast dat Ferrari aankomende donderdag of vrijdag de 2.0-versie van de SF-24 uitprobeert, wordt op Fiorano op een van die twee dagen ook een test gehouden met een rode bolide van 2022 of mogelijk ouder. Daarop zullen door de FIA ontworpen wielkappen gemonteerd worden om te testen of de spray achter de auto minder wordt. Sinds het groundeffect een grotere rol speelt, is het zicht in de regen erg slecht en de internationale autosportbond probeert hier een oplossing voor te vinden. McLaren en Mercedes deden vorig jaar op Silverstone al een test met wielkappen, en deze werd als mislukt gezien, maar de wielkappen op de Ferrari zouden een evolutie zijn van de oudere versie. Als de test succesvol is, kunnen ze volgend jaar nog geïntroduceerd worden tijdens natte Grands Prix, en anders wordt er een nieuwe soort wielkap ontworpen voor 2026 of gaat Pirelli een band creëren die tussen de intermediates en de extreme wets zit.

