De Grand Prix van China staat dit weekend - na een afwezigheid van vier jaar - weer op het programma in de Formule 1, maar het circuit blijft kopzorgen geven. Het Shanghai International Circuit staat bekend om haar hobbels en met de huidige generatie auto's is dat een probleem. De grootste hobbels zouden inmiddels weggewerkt moeten zijn, maar F1-journalist Albert Fabrega ontdekte dat het merendeel gewoon 'geverfd' is - en dus niet vernieuwd.

De F1 Grand Prix van China werd in 2019 voor het laatst gereden en dat was met een andere generatie auto's. De huidige bolides halen hun downforce vooral uit het zogeheten groundeffect en dat maakt dat ze snel gaan stuiteren. Een circuit met hobbels en veel oneffenheden is dan ook een groot probleem voor deze auto's. Het Shanghai International Circuit keert dit weekend weer terug als strijdtoneel in de Formule 1, nota bene ook nog in de vorm van een sprintweekend, en dat brengt de nodige risico's met zich mee. De FIA heeft in aanloop naar de race het circuit geïnspecteerd en kwam tot de conclusie dat de hobbels op sommige plekken te extreem waren. Shanghai zou dit, in samenwerking met het engineeringbedrijf en architectenbureau van Hermann Tilke, gaan aanpakken, maar lijkt zich er makkelijk vanaf te hebben gemaakt.

Shanghai heeft asfalt 'geverfd' na inspectie FIA

De inspectie van de FIA vond eind vorig jaar al plaats en toen werd geconstateerd dat Shanghai enkele punten van het circuit onder handen moest nemen om de hobbels te verwijderen. Dit lijkt men echter niet overal te hebben gedaan. Fabrega is in China en maakte op donderdag alvast even een wandeling over de baan. Hij merkte op dat Shanghai de hobbels niet heeft verwijderd, maar gewoon heeft 'geverfd' met teer of bitumen, zodat het lijkt alsof de oppervlakte glad is. Hij deelde hiervan een foto op zijn X-account. "Op deze foto kun je zien dat sommige van de gebieden die een nieuwe oppervlak lijken te hebben, enkel "geverfd" zijn met teer of bitumen", zo schrijft hij.

Hoe gaan F1-auto's reageren op dit circuit?

De vraag is hoe de teams, coureurs, maar ook zeker de FIA, hierop gaan reageren. Het sprintformat maakt het al extreem lastig om de omstandigheden van de baan goed te leren kennen en het lijkt er tevens op dat de internationale autosportbond een beetje 'gefopt' is door de 'geverfde' delen van het asfalt. Of de hobbels daadwerkelijk problemen gaan opleveren, zullen we gedurende het weekend zien. Het Shanghai International Circuit zal echter altijd worstelen met dit issue, aangezien de baan is gebouwd op een moeraslandschap, waar veranderingen in de grond gebruikelijk zijn.

Tijdschema F1 Grand Prix China

Het raceweekend van de F1 Grand Prix van China begint morgenochtend 05:30 uur (Nederlandse tijd) met de eerste en tevens enige vrije training. Om 09:30 uur volgt dan de Sprint Shootout. Op zaterdag is er om 05:00 uur de Sprintrace en om 09:00 uur de kwalificatie voor de race. De daadwerkelijke Grand Prix wordt aanstaande zondag om 09:00 uur verreden.

