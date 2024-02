De FIA vindt de huidige budgetcap nog niet perfect werken, zo weet het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport te melden. De internationale autobond maakt zich vooral zorgen over parttimers die toch meer uren werken, dan er wordt opgegeven.

De budgetcap is sinds 2021 van kracht binnen de koningsklasse. Nog niet eerder werd een limiet op de uitgaven ingesteld. Dat heeft alles te maken met het creëren van een gelijker speelveld voor alle teams. Toch werkt het systeem nog niet perfect en het Duitse medium meldt dat de teams, logischerwijs, veelvuldig bezig zijn om het kostenplafond te omzeilen.

Parttimers

Het gaat volgens AMuS om personeel dat niet alle uren voor het Formule 1-team werkt. Rob Marshall, die inmiddels bij McLaren als technisch directeur in dienst is, wordt als voorbeeld genomen. Zo was hij in zijn tijd bij Red Bull Racing voor 50 procent van zijn tijd bezig met het Hypercar-project (RB17) en voor 40 procent bezig voor Red Bull Powertrains. De overige 10 procent was de Brit actief voor het Formule 1-team en hij werd ook slechts voor 10 procent op de budgetcap gezet. Voor de FIA is het schier onmogelijk om al die werkzaamheden los van elkaar te zien en bovenstaande constructies zouden vanaf 2026 voorbij moeten zijn.

'TD045 gesneuveld, nu vastgezet in 2026-reglement'

De FIA is voornemens om een medewerker, of deze nu 1 procent aan het Formule 1-project werkt of voor de volle honderd procent, altijd voor de volle honderd procent mee te laten rekenen met de budgetcap. In eerste instantie wilde de internationale autosportbond met Technische Richtlijn 045, die vorig jaar in april naar de teams werd gestuurd, dit probleem aanpakken. De richtlijn sneuvelde echter bij de stemronde en de FIA zou van plan zijn om dit alsnog in het financiële reglement te zetten dat vanaf 2026 van kracht is.

