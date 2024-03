De afgelopen weken heeft Red Bull-teambaas Christian Horner vooral aan 'damage control' gedaan, maar de vrouw die de klacht tegen de teambaas heeft ingediend, zou 'zeer teleurgesteld' zijn over hoe Red Bull het onderzoek onder het tapijt heeft geschoven.

Het mag geen geheim dat het rommelt aan de top van de regerend constructeurskampioen. De Oostenrijkse renstal is verwikkeld in heftige strijd om de macht. Daarin zou Horner, gesteund door de Thaise aandeelhouders, rechtlijn tegenover kamp Oostenrijk zitten, waarin de Verstappens zouden staan samen met dr. Helmut Marko. De langstzittende teambaas uit de Formule 1 stond echter de afgelopen weken onder een vergrootglas en dat had te maken met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek werd onlangs afgerond en Red Bull vond het niet nodig om Horner vaarwel te zeggen. De vrouw in kwestie zou allerminst gecharmeerd zijn van de gang van zaken en in de Daily Mail legt een goede vriendin van het vermeende slachtoffer uit, wat de indiener van de klacht vindt van het geheel.

'Zogenaamd transparant en onafhankelijk onderzoek'

Red Bull heeft de interne kwestie onderzocht en omwille van de privacy van alle partijen niets naar buiten gebracht. "Ze is zo teleurgesteld over hoe het allemaal is gegaan, vooral omdat ze alles volgens het boekje deed. Ze heeft haar zorgen privé geuit en heeft alles goed gedaan, maar ze voelt zich erg in de steek gelaten door het bedrijf. Ze hebben haar geschorst, omdat ze de juiste procedure zorgvuldig en correct heeft gevolgd." Het imago van een 'onafhankelijk' onderzoek trekt ze dan ook in twijfel. "Kijk eens wat er is gebeurd. Ze klaagde dat er een zogenaamd transparant, onafhankelijk onderzoek had plaatsgevonden, Horner werd vrijgesproken en zij vervolgens geschorst."

Het kamp van de vermeende slachtoffer stelt dan ook kritische vragen. "Wie bij Red Bull was belast met het vaststellen van de feiten? Wie bij Red Bull had toegang tot al het vertrouwelijke materiaal dat werd gebruikt? Wie bij Red Bull neemt al deze beslissingen en wie bij Red Bull doet zijn best om de bron van deze lekken vast te stellen?" Daarnaast bevestigt het medium dat de vrouw in kwestie in beroep gaat tegen de beslissing van Red Bull en advocaten in de arm heeft genomen om haar zaak op papier te zetten.

Verstappens willen rust

Het is precies de onrust waarvan Jos Verstappen in Bahrein zei dat snel het moet ophouden. Wat precies de oplossing is, dat lijkt nog onduidelijk. Kamp Oostenrijk lijkt op het vertrek van Horner te mikken, terwijl de vijftigjarige teambaas meerdere keren heeft benadrukt dat hij niet zal vertrekken. Het verhaal krijgt dus nog een staartje.

