Mercedes heeft niet de seizoenstart meegemaakt dat het verlangde in 2024. In de Formule 1 Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zat het tegen waarna teambaas Toto Wolff concludeerde dat de W15-bolide een 'fundamenteel probleem' heeft. Engineer Andrew Shovlin ging daar dieper op in.

Lewis Hamilton en George Russell scoorden in totaal 16 punten voor de Zilverpijlen op het Bahrain International Circuit. Laatstgenoemde coureur legde in de openingsfase tweede, maar kreeg allerlei alarmen op het stuur. De Mercedes-krachtbron kreeg niet genoeg koele lucht en dus viel Russell terug naar P5. Hamilton moest het doen met de zevende stek. Op het Jeddah Corniche Circuit zat de snelheid er totaal niet in. Russell kwam als zesde over de streep, 40 seconden achter winnaar Max Verstappen. Hamilton werd teleurstellend negende, nadat de strategie om buiten te blijven tijdens een vroege Safety Car-periode hem een aantal plekken kostte.

Geen grip in snelle bochten

"De grootste kwestie is dat we geen grip hadden in de snelle bochten," voegde Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, toe aan de opmerking van Wolff dat de problemen 'fundamenteel' zijn met de W15. "Het is iets waar we hard aan werken om te begrijpen, omdat er vergelijkbare bochten zijn in Melbourne." Shovlin hoopt dus met een oplossing te komen voor de wedstrijd in Australië die over anderhalve week wordt verreden, zo legde hij uit tegenover UOL. "De balans van de auto was niet geweldig. De muren staan niet ver weg, dus door de bochten waar de coureurs vertrouwen nodig hebben, daar zagen we de auto overstuur hebben, wanneer ze probeerden te pushen." In de kwalificatie hadden Hamilton en Russell ook last van porpoising. "We waren een beetje in het nadeel met dat gehobbel. In de de race niet zo, omdat de auto zwaarder is en dan ga je iets langzamer."

Langzamer dan Alpine

Shovlin had uitgerekend dat de Mercedes drie à vier tienden van een seconde verloor in alleen al de eerste sector in Djedda, zo kon het Braziliaanse medium onthullen. Daarnaast liet de telemetrie zien dat tussen bochten 6 en 11 de Mercedes nog langzamer was dan de Alpine, de bolide waarvan gezegd wordt dat het de slechtste auto is op de grid. Volgens Shovlin zou een van de redenen van de tegenvallende prestaties in de snelle bochten kunnen zijn dat ze hadden gekozen voor een achtervleugel met minder downforce. Ze waren daardoor wat sneller op de rechte stukken, wat Hamilton in de race hielp Oscar Piastri achter zich te houden voor zijn pitstop. Echter, in de vrije trainingen gebruikte Hamilton een achtervleugel met meer downforce en de prestaties door de snelle bochten waren toen niet beter. Op stukken van de eerste sector waar Verstappen vol gas kon, daar konden Hamilton en Russell voor slechts 60% op het gaspedaal staan.

