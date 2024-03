De technisch directeur van Mercedes stelt dat de beleidsbepalers van de Formule 1 bij het opstellen van het huidige reglement zich te veel hebben laten leiden door het verwijderen van de vuile lucht. James Allison is van mening dat door de focus op de vuile lucht, het effect op de achterbanden zijn vergeten.

Het reglement dat in 2022 van kracht is gegaan, focust zich vooral op de downforce die vanuit het grondeffect gehaald moet worden. Daarnaast wordt de lucht achter de wagens zo ver omhoog gegooid, dat een achterligger er in theorie weinig last van moet hebben. In het vorige tijdperk Formule 1 was de vuile lucht namelijk een groot probleem. Auto's konden elkaar rondenlang volgen, maar een echte inhaalactie was schier onmogelijk. Toch lijkt dat in 2024 weer het geval te zijn, want tot op heden vallen het aantal inhaalacties nog tegen.

Reglement

Het grondeffect is volgens Allison een probleem, maar daar moet ook bij gezegd worden dat Mercedes simpelweg problemen heeft om met een competitieve auto aan te komen. Allison vindt overigens niet dat het reglement gefaald heeft, nu Red Bull zo dominant is. "Ik denk niet per se dat ze gefaald hebben in die zin [dat één team domineert], want het is onze taak om ervoor te zorgen dat we er een goed gevecht van kunnen maken. Maar er zijn dingen in de reglementen die geen van ons goed doen. Ik denk niet dat het verstandig is om auto's te hebben die de grond omhelzen zoals deze auto's dat doen", zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com. Toch moet hij ook in alle eerlijkheid toegeven dat de regels voor iedereen hetzelfde zijn en dat Red Bull een topauto heeft gebouwd: "Maar Red Bull doet goed werk en de rest van ons heeft de plicht om het beter te doen. Ik denk niet dat dat de schuld is van de toezichthouder."

2026-auto's

Het 2026 komt ook steeds dichterbij en dat reglement voorziet de sport van nieuwe auto's. Allison hoopt dan ook dat de sport vooral de goede punten uit het huidige tijdperk mee zal nemen, maar hoopt tegelijkertijd dat de mindere punten achterblijven. "De specifieke lay-out van deze vloeren, die een reactie op de rijhoogte achter hebben die niet bepaald goed is voor de auto's, dat is niet iets wat we mee moeten nemen naar 2026", aldus de technische man van Mercedes.

