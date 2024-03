Voor Oliver Bearman kwam in Djedda zijn droom uit. Hij mocht in een Ferrari debuteren in de hoogste klasse van de autosport. De jongeling onthult dat niemand minder dan Sebastian Vettel hem vooraf een berichtje stuurde en dat leverde hem toch wat extra druk op.

Bearman kreeg de schone taak om Carlos Sainz in Saoedi-Arabië te vervangen. De Spanjaard had last van een acute blindedarmontsteking en moest het racen overlaten aan de Engelsman. De 18-jarige coureur vulde zijn rol prima in en wist zelfs punten mee naar huis te nemen, door als zevende afgevlagd te worden tijdens de race. Het optreden kan op veel lof rekenen, maar Bearman werd van tevoren extra druk opgelegd, door een bericht van zijn grote idool: Vettel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: AMuS: 'Bearman had dit jaar bij Haas moeten racen'

Groot fan van Vettel

In gesprek met Motorsport-Magazin blikt Bearman terug op zijn weekend in Djedda. De jongeling kreeg veel succesberichten toegestuurd, maar ééntje vond hij toch wel heel bijzonder. "Mijn favoriete [bericht voor de race] was van Sebastian Vettel. Ik ben al sinds het begin een grote fan van hem. Tot zijn pensioen heb ik altijd voor Seb gejuicht", zo vertelt hij. Dat uitgerekend de viervoudig kampioen iets van zich liet horen, dat viel wel in de smaak, maar het leverde ook extra druk op. "Om dan een bericht van hem te krijgen, dat was echt heel speciaal. Om te weten dat hij naar me keek zorgde wel voor wat druk, maar laten we zeggen een leuke druk", aldus Bearman.

OOK INTERESSANT: Marko adviseert Vasseur: "Zo snel mogelijk Formule 1-stoeltje voor Bearman zoeken"

Toekomst Bearman

Hoewel Bearman dus een prima invalbeurt kende, ligt er dit seizoen wederom een jaar in de Formule 2 voor hem in het verschiet. Onlangs wist Auto Motor und Sport te melden dat Haas initieel van plan was om de jongeling dit jaar al een volledig seizoen in de Amerikaanse auto te zetten. Dat ging echter niet door en had alles te maken met de problemen in de Amerikaanse wagen. Aankomend seizoen lijken die kansen wel aanwezig te zijn. Teambaas Ayao Komatsu is namelijk al sinds vorig seizoen, toen Bearman een vrije training voor Haas reed, onder de indruk van de Engelsman.

Gerelateerd